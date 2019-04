Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO por LaLiga Santander desde el Bernabéu

Real Madrid vs. Athletic Bilbao EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Real Madrid vs. Athletic Bilbao este domingo 21 de abril, por la jornada 33 de LaLiga Santander, en el estadio Santiago Bernabéu, desde las 9:15 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

DirecTV Sports transmite este partido en Sudamérica (Brasil por ESPN). En México y Centroamérica por Sky HD. En Italia, Alemania y Japón vía DAZN. En Francia, España y Estados Unidos por beIN Sports. En Reino Unido vía Premier Sports 1. Streaming internacional por Bet365 y Facebook Live.

Real Madrid y el Athletic Bilbao miden fuerzas en uno de los partidos más atractivos de la fecha en la liga española. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

Los dirigidos por Zinedine Zidane, terceros en la tabla con 61 puntos, a 13 del líder Barcelona, afrontan un choque bastante complicado, frente a un equipo vasco que lucha por alcanzar un cupo a la Europa League.

Real Madrid viene de ceder un empate en campo del Leganés (1-1) y jugará una fecha más, bajo la incertidumbre de lo que sucederá con su plantilla de cara a la próxima temporada.

Zidane, en conferencia de prensa previo al duelo contra el Athletic, confirmó que se vienen cambios, aunque se negó a dar nombres de los jugadores que van a salir y también de los posible fichajes.

"Solo puedo decir que estamos en eso y lo vamos a hablar en su momento, ahora tenemos que hablar de esta temporada y nada más. Los perfiles de jugadores los hablaré con el club porque se perfectamente lo que quiero, lo tengo claro en mi cabeza. Después veremos qué podemos conseguir en el mercado pero está claro que habrá cambios", dijo.

Athletic Bilbao, séptimo en la tabla con 46 puntos, a 3 del sexto Valencia, va al Bernabéu conociendo la importancia de alcanzar una victoria que lo mantenga con opciones de llegar a la Europa League.

La jornada pasada, 'Los Leones' derrotaron por 3-2 al Rayo Vallecano en San Mamés.

Real Madrid vs. Athletic Bilbao - horarios en el mundo

09:15 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:15 horas en Venezuela, Bolivia

11:15 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

16:15 horas en España, Italia, Francia, Alemania

18:15 horas en Catar y Arabia Saudita

23:15 horas en China

00:15 horas del lunes en Japón y Corea del Sur

Real Madrid vs. Athletic Bilbao - alineaciones probables

Real Madrid : Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Bale, Marco Asensio y Benzema.



Athletic Bilbao: Herrerín; Yeray, Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Beñat, San José; Muniain, Raúl García, Córdoba; y Williams.



Árbitro: Melero López (colegio andaluz).



Estadio: Santiago Bernabéu.

TE PUEDE INTERESAR ESTE VIDEO