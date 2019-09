ACTUALIZACIÓN

El Real Madrid ganó este sábado 3-2 en su campo al Levante, con doblete de Karim Benzema, en un partido agónico tras el que se aupó provisionalmente a la segunda posición liguera en esta 4º jornada del campeonato.

El delantero francés abrió el marcador de cabeza (25), repitiendo con un disparo cruzado (31) para hacer el 2-0, antes de que Casemiro hiciera el 3-0 (40), Borja Mayoral recortara distancias (48) y Gonzalo Melero hiciera el 3-2 de cabeza (75).

Los merengues se colocan provisionalmente en la segunda posición del campeonato a un punto del líder, el Atlético de Madrid, que juega en la tarde de este sábado en casa de la Real Sociedad.

El equipo de Zinedine Zidane logra una victoria relativamente tranquilizadora tras sus dos últimos empates y a apenas cuatro días de enfrentarse el miércoles al Paris SG en la primera jornada de la Liga de Campeones.

El Real Madrid también vio el estreno en Liga de Eden Hazard, su fichaje estrella, tras superar su lesión.

El equipo blanco empezó sufriendo de inicio bajo la lluvia en el Santiago Bernabéu ante la presión del Levante, dispuesto a no dejar la iniciativa a los merengues, que volverían a verse en apuros en el final de la segunda mitad

.El peligro granota apenas duró un cuarto de hora en la primera parte, cuando el Real Madrid empezó a meter velocidad a su juego con James Rodríguez y Toni Kroos de directores.

- De más a menos -

Benzema avisó con un disparo a la media vuelta que palmeó Aitor Fernández a córner (20) y Lucas Vázquez estrelló un balón en el palo (21).Con el Levante encerrado en su área ante la presión blanca, Benzema cabeceó picado un centro desde la derecha para abrir el marcador (25).Apenas cinco minutos después, el francés repitió rematando un pase filtrado de James Rodríguez (31).Los blancos se encontraban en sus mejores momentos, jugando prácticamente al primer toque y entrando en velocidad por las bandas.Cerca del descanso, el joven Vinicius penetró por la derecha para ceder en el punto de penal a Casemiro, que marcó el 3-0 (40).Un error defensivo merengue tras la pausa permitió al Levante acortar distancias, cuando Borja Mayoral, cedido por el Real Madrid en el Levante, remató en boca de gol un pase desde la izquierda (48).El equipo visitante dio un paso adelante aprovechando momentos de desconcierto en el Real Madrid, que respondió con un disparo al palo de Benzema (57).Zidane aprovechó para dar entrada a Hazard (60) por Casemiro y el belga se estrenó con una internada y disparo que sacó Aitor a córner (71).La salida de Casemiro y de Sergio Ramos por Militao (60) acabó debilitando defensivamente al Real Madrid, que empezó a sufrir ante el empuje de un Levante que tuvo su premio cuando Melero cabeceó a gol un centro desde la izquierda (75).El 3-2 a falta de un cuarto de hora puso los nervios en los blancos, a los que Thibaut Courtois salvó despejando un cabezazo a bocajarro de Rubén Vezo en el descuento (90+2).

CON INFORMACIÓN DE AFP

PREVIA DEL REAL MADRID VS. LEVANTE

Real Madrid vs. Levante EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la cuarta jornada de LaLiga Santander en el estadio Santiago Bernabéu desde la 6:00 a.m. (horario peruano) con transmisión del ESPN.

El duelo entre Real Madrid y Levante será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Liga Santander.

El equipo de Zinedine Zidane regresa a la acción después de la jornada de FIFA. La ‘Casa blanca’ buscará recuperar los puntos perdidos este sábado 14 de septiembre contra los ‘Granotes’, que han arrancado bien el torneo.

Los días sin actividad oficial han sido beneficiosos para Real Madrid, pues ha recuperado a figuras importantes como Eden Hazard o James Rodríguez, ambos lesionados durante las semanas anteriores.

El atacante belga, desconvocado por su selección, retornó al club para completar la última etapa de rehabilitación. El ‘Duque’ estaría listo para jugar por primera vez con el cuadro madridista en la nueva temporada.

No obstante, el conocido “virus de FIFA” afectó a Real Madrid. Luka Modric y Federico Valverde regresaron con problemas físicos. El croata y el uruguayo serán descartes para medirse a Levente.

Los merengues han sumado solo cinco unidades (una victoria y dos empates). Por ello, Zidane aseguró en la antesala que la plantilla tiene la intención de cambiar la situación. “Los jugadores quieren cambiar las cosas y lo van a hacer pensando solo en el equipo y aportando”.

Del otro lado, Levante tiene argumentos para dar el golpe en el Santiago Bernabéu. De hecho, los azulgranas están mejores posiciones que Real Madrid: son cuartos y tienen seis puntos en la Liga Santander.

Real Madrid vs. Levante: horarios del partido

Perú 6:00 a.m. Ecuador 6:00 a.m. Colombia 6:00 a.m. México 6:00 a.m. Bolivia 7:00 a.m. Paraguay 7:00 a.m. Chile 7:00 a.m. Venezuela 7:00 a.m. Argentina 8:00 a.m. Uruguay 8:00 a.m. Brasil 8:00 a.m. España 1:00 p.m.

Real Madrid vs. Levante: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, James Rodríguez, Kroos, Lucas Vázquez, Hazard, Benzema.

Levante: Fernández; Miramón, Vezo, Postigo, Clerc, Radoja, Campaña, Rochina, Morales, Mayoral, Roger.

