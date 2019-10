PSG vs. Angers EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 9 de la Ligue 1, este sábado 5 de octubre, desde las 10:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, para todo Latinoamérica. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

PSG y Angers se verán las caras en el duelo más atrayente que presenta una nueva jornada de la liga francesa y que enfrentará a los dos equipos con mejores números. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Parque de los Príncipes.

PSG vs. Angers: horarios del partido

México - 10:30 a.m. Ecuador - 10:30 a.m. Perú - 10:30 a.m. Colombia - 10:30 a.m. Venezuela: 11:30 a.m. Bolivia - 11:30 a.m. Paraguay - 11:30 a.m. Argentina - 12:30 p.m. Chile - 12:30 p.m Uruguay - 12:30 p.m. España - 5:30 p.m.

El liderato de la Ligue 1 se pone en juego el sábado. El PSG, primero con 18 puntos, y liderado por la estrella Neymar pero que se presentará sin el lesionado Kylian Mbappé, recibirá al Angers (2º, 16 puntos)

El PSG parte como claro favorito ante la revelación en Francia tras el refuerzo moral que supusieron los recientes tres puntos en Estambul ante el Galatasaray en la Champions League.

Aunque no todo es felicidad en el cuadro dirigido por Thomas Tuchel. Kylian Mbappé se perderá el choque después de haber jugado media hora en el anterior duelo de la Ligue 1 ante el Girondins de Burdeos, y otro tanto en Turquía el martes.

"Kylian no podrá jugar mañana, está lesionado de nuevo, no es una recaída pero la cicatriz y el nervio están demasiado cerca y ha tenido una reacción incómoda que debemos tratar", señaló Tuchel en rueda de prensa.

"Debe someterse a más tratamientos, le molesta cuando juega, debemos tratarlo y necesitamos tiempo", añadió el técnico alemán.

El uruguayo Edinson Cavani (cadera), el alemán Julian Draxler (pie) y el alemán Thilo Kehrer (pie) se perderán con toda probabilidad el choque ante el Angers.

Así pues, el argentino Mauro Icardi, autor del gol de la victoria ante el Galatasaray, podría vivir su primer partido como titular en la Ligue 1 desde su llegada al final del último mercado de fichajes.

Fuente: AFP

PSG vs. Angers: probables alineaciones

PSG: Navas; Mbe Soh, Silva, Kimpembe, Kurzawa; Marquinhos, Verratti, Gueye; Di Maria, Neymar, Icardi.

Angers: Butelle; Cisse, Traore, Thomas, Aït-Nouri; Santamaria; Thioub, Pereira Lage, Mangani, Capelle; Alioui

PSG vs. Angers: ¿dónde se ubica el estadio?