Al parecer, nada está dicho. Kylian Mbappé sigue sobresaliendo en el París Saint-Germain y, a poco de que termine su contrato, su futuro sigue siendo una incógnita. El delantero francés no ha renovado con el PSG y suena para el Real Madrid; sin embargo, en declaraciones a la prensa, ‘Donatello’ aseguró que no tiene definida su decisión.

“Aún no he tomado mi decisión, todos saben que no he tomado mi decisión. Estoy pensando porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no lo sé”, ha dicho Mbappé tras el partido ante el Lorient.

“Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no le rindo cuentas a nadie. Es una elección personal. Si tomé mi decisión, lo digo y lo asumo. En las cosas buenas y las cosas malas que he hecho, siempre las he asumido. No tengo que esconderme, no maté a nadie. Quiero tomar la mejor decisión que pueda”, continuó, para pesar del Madrid y sonrisa del PSG.

Pese a que acaba contrato a final de temporada, el 30 de junio próximo, Mbappé todavía no ha renovado con los parisinos, y más bien, ha dado largas a las ofertas de renovación que han caído desde Qatar.

Sin embargo, el galo insistió en que se está tomando su tiempo porque no quiere cometer un error en un momento clave de su carrera, con 23 años y apuntando a tomar el trono de Messi y Cristiano.

“No quiero estar equivocado. Quiero tomar la decisión correcta. Sé que para la gente es un poco tarde”, argumentó. “¿Hay posibilidades entonces de que se quede en el PSG?”, le lanzaron desde la prensa, y Mbappé no se escondió: “Sí, por supuesto...”.

El último intento del PSG

Según reporta este domingo el reconocido diario L’Equipe, el PSG quiere ofrecerle a Mbappé, además de todos los millones de euros habidos y por haber, la cinta de capitán que en estos momentos recae sobre el brasileño Marquinhos. Es el último y desesperado intento para evitar su marcha a LaLiga.

De esta manera, el PSG quiere demostrarle al delantero francés que lo es todo para el proyecto de la próxima temporada y que el futuro del club parisino gira en torno a su figura. No les importa despojar a Marquinhos con tal de asegurar la continuidad de Mbappé, por lo menos, una temporada más.

En el PSG también esperan convencer a Mbappé de renovar contrato con un salario de un millón de euros por semana. Con semejante sueldo, ‘Donatello’ pasaría a ser automáticamente el mejor pagado del mundo por delante de sus compañeros Lionel Messi y Neymar.