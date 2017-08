Las chances que tiene Bolivia para tentar un cupo a Rusia 2018 son prácticamente inviables. Sin embargo, eso no significa que el cuadro altiplánico le deje la cosas fáciles a la selección peruana este jueves cuando ambos países se enfrenten en el Estadio Monumental.

¿Qué jugadores posee Bolivia que le puedan hacer daño a la bicolor y así, truncar su sueño de aspirar al repechaje contra Oceanía? ¿Cuál es esa posible alineación que saltará al campo para impedir que Perú se quede con los tres puntos? Les presentamos algunas opciones:

El equipo que presentará el director técnico Mauricio Soria será un conjunto alterno porque sus mejores jugadores estarán reservados para cuando Bolivia se enfrente a Chile en su casa el próximo martes.

La defensa altiplánica estaría conformada por el portero Carlos Lampe, quien juega en el Huachipato, equipo chileno de primera división. Los defensas que intentará frenar a los atacantes nacionales serán Jorge Flores (Bolívar), Ronald Raldes (Bolívar), Diego Bejarano (The Strongest) y Edward Zenteno (Wilstermann).

El mediocampo siempre ha sido una de la fortalezas que tiene Bolivia. Por ello, Soria sabe que tiene a disposición a Diego Wayar (The Strongest), Raúl Castro (The Strongest), Alejandro Chumacero (The Strongest) y a Leonel Justiniano (Bolívar).

En cuanto al ataque, Marcelo Martins es el predilecto delantero de Bolivia. A su vez, su socio de siempre, Pablo Escobar (también del The Strongest) estaría alineando junto con él.

Las bajas que presentará el cuadro boliviano serán Rubén Cordano, Juan Pablo Aponte, Henry Vaca, Christian Machado, Mario Cuéllar, Américo Castro y Juan Carlos Arce.