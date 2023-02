A pesar de seguir sumando minutos y haber anotado su primer gol en Argentina, Fernando Gago, técnico de Racing Club, fue muy cauteloso con la evolución de Paolo Guerrero en la ‘academia’, ya que el delantero de 39 años no estaría aún en la cúspide de su rendimiento por la importante para de casi cuatro meses sin jugar después de descender con el Avaí de Brasil.

En ese contexto, el exentrenador de Aldosivi remarcó en conferencia de prensa prepartido que “Paolo Guerrero está muy bien. Él se está poniendo a punto en lo físico y en lo futbolístico para que nos pueda dar su 100%. Confío en todos los jugadores del plantel y, por eso, están acá. Juegan los que mejor están, como siempre hice”.

En dicha charla con los medios, Fernando Gago excusó el no tener un once fijo debido a la flexibilidad del plantel según el rival que vaya a tener en frente; algo que, sin dudas, no es del agrado de los hinchas de Racing ya que su equipo apenas ha ganado dos de sus últimos cinco encuentros.

“No hemos repetido equipo todavía. En algunos partidos buscamos una estrategia y, en el resto, otra. Además, eso también depende del rendimiento de los jugadores durante la semana”, explicó el técnico de Paolo Guerrero previo al encuentro contra Lanús válido por la fecha 5 de la Liga Profesional de Argentina.





¿Desde cuándo Paolo Guerrero no es titular en clubes?





La última vez que Paolo Guerrero fue titular en un partido oficial a nivel de clubes fue el 11 de setiembre, cuando jugaba por el Avaí en la fecha 26 del Brasileirão. Es decir, el ‘depredador’ no inicia un duelo hace más de cinco meses y, si hablamos de anotar, tendríamos que retroceder a setiembre de 2021, con el Inter de Porto Alegre.

Cabe recordar que, el máximo goleador histórico de la Selección Peruana pasó en blanco durante su estadía en el Avaí de la Liga de Brasil. Es decir, Paolo Guerrero no anotó ningún gol (ni asistencia) en los 10 enfrentamientos que disputó con el equipo de Florianópolis, Santa Catarina.





