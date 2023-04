Esta temporada, Pablo Sabbag está demostrando un gran nivel en la Liga 1, donde ya va cinco goles anotados, y en la Copa Libertadores, donde debutó como artillero en la última jornada, pero esto no sería suficiente para el colombiano de 25 años que ya piensa en su Selección.

“Este año, mi meta es ser tricampeón y hacer una gran Libertadores con Alianza Lima, pero también tengo otro objetivo, que es ser convocado a la Selección Colombia, una meta por la cual vengo trabajando desde hace mucho tiempo y estoy muy mentalizado en lograrla”, confesó el popular ‘Jeque’.

Además, Pablo Sabbag reconoció que también le gustaría “volver a Europa, jugar allá, pero ahora con más experiencia”. Sin embargo, actualmente, “me siento contento aquí. Con poco tiempo, creo que me he adaptado muy rápido al equipo, al país. Me siento muy cómodo en el equipo y con muchas ganas de seguir demostrando en cada partido que puedo ser mejor y dar más”, añadió.

Finalmente, el número 19 ‘blanquiazul’ se deshizo en elogios para Alianza Lima y su hinchada, que “realmente demuestra su grandeza en todo el país. Siempre jugamos con las canchas llenas de local y, en todas partes donde vas, todo el mundo es hincha de Alianza o la gran mayoría. Es un equipo con mucha historia y estoy muy feliz de estar en este equipo”.





