Neymar vive uno de los mejores momentos en su carrera esta temporada y lo elogios sobre él no cesan. Esta vez fue Tite, entrenador de Brasil, quien conversó con SporTV, brindó elogios para el jugador y reveló cuáles fueron sus otros dos votos para el FIFA The Best 2020.

“La madurez viene con el tiempo y con los errores que cometemos. Ahora, reconsiderar, analizar, evaluar y modificar es genial”, dijo Tite.

“Hoy, como se manifiesta en su comportamiento y en sus actitudes, tiene una voz que resuena y es importante, porque es un líder y lo que dice repercute mucho. Es importante que crezca, sea maduro, todo lo que haga a su alrededor hará eco. Sigo esperando que la lesión no sea nada grave y que siga todo este desarrollo”, agregó.

“Sobre ser el mejor del mundo, en mi voto fue para: Neymar, Lewandowski y De Bruyne. De Bruyne considerado el mejor jugador de la Premier League. El campeón y goleador Lewandowski. Y Neymar como ‘arco y flecha’”, reveló Tite.

“Neymar ha evolucionado no solo como persona, sino también en su desempeño técnico. Es un jugador finalista, pero también un jugador de marcos. Es un arco y una flecha, le robé ese término a Gustavo Villani”, finalizó.

En 2019, Tite eligió al defensa holandés del Liverpool Virgil Van Dijk como el mejor del mundo. En 2018 fue elegido por el centrocampista del Real Madrid Luka Modric.





