Cuando era un futbolista en actividad, Sergio Agüero era muy activo en las redes sociales, pero desde que se retiró debido a un problema de salud, el tiempo que el argentino pasa en las plataformas digitales ha aumentado. Ahora, el inicio del Mundial Qatar 2022 le ha dado al ‘Kun’ un motivo más para seguir divirtiéndose.

Este domingo, horas después de ver por TV la inauguración de la Copa del Mundo y la victoria de Ecuador sobre el conjunto catarí, Agüero subió a su cuenta de Instagram y Twitter un video en el que dio sus pronósticos de las selecciones que cree que clasificarán a octavos de final.

El ‘Kun’ le dio su voto a las favoritas en su mayoría y opinó que México acompañará a Argentina a la siguiente ronda, en una serie en la que también está instalada la Polonia del goleador Robert Lewandowski y Arabia Saudita, el rival más débil del grupo.

Arrancó el mundial gente ! Les dejo mi pálpito de quienes clasifican en cada grupo. Ustedes que piensan ? @Stake pic.twitter.com/Kd1kuSy9cD — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 20, 2022

“Ya arrancó el Mundial. Ya ganó Ecuador, 2-0 a Qatar. Yo creo que ahí (en el Grupo A), Ecuador y Holanda pasarían. Después, en el Grupo B, Inglaterra y Estados Unidos, ponen ustedes el primero y segundo. Argentina y México (en el Grupo C). No voy a decir quién primero y quién segundo, ya ustedes también pueden decidir, pero Argentina tiene que pasar. En el Grupo D, Dinamarca y Francia. En el Grupo E, España y Alemania, En el Grupo F, Bélgica y Croacia. Brasil y Suiza (en el G). Y Portugal y Uruguay (en el H). Ahí está mi opinión. No sé ustedes. Vamos, Argentina”, fue la predicción del argentino.

Rivales y fixture de Argentina en el Mundial

La selección de Argentina, liderada por Lionel Messi y campeona mundial en 1978 y 1986, hará su debut en el Grupo C de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita, el martes 22 de noviembre. Sus siguientes rivales serán México (sábado 26 de noviembre) y Polonia (miércoles 30 de noviembre).