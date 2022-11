Manchester United y Aston Villa se enfrentarán en el partido de la tercera ronda de la Copa de la Liga este jueves 10 de noviembre del 2022 desde las 3:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Old Trafford.

Los ‘Red Devils’ y los ‘Villanos’ volverán a cruzarse a días del compromiso que protagonizaron por la jornada pasada de Premier League. En el Villa Park, el elenco que ahora lidera Unai Emery (debutó ante los ‘Diablos Rojos’) no tuvo problemas para imponerse con claridad sobre los entrenados por Erik Ten Hag.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Aston Villa por la Copa de la Liga?

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

En un contexto diferente, Manchester United buscará cobrarse una revancha. Para ello, el técnico realizará cambios sustanciales en el equipo. Bruno Fernandes se perfila como la gran novedad en la oncena. El portugués puede compartir roles ofensivos con Anthony Elanga y Anthony Martial, quien ya luce recuperado luego de una lesión.

De su lado, Unai Emery va por otro éxito. A diferencia del juego liguero, el DT español no podrá contar con Jan Bednarek y Leander Dendoncker, quienes ya disputaron este certamen con otros clubes. Tampoco estarán por lesión Diego Carlos y Philippe Coutinho. Entonces, Boubacar Kamara, Robin Olsen, John McGinn y Danny Ings tendrían sus chances.

Manchester United vs. Aston Villa: Canales de transmisión

Para ver el partido entre Manchester United y Aston Villa de la Copa de la Liga hay dos opciones en los canales de habla hispana. Si vives en España podrás verlo mediante DAZN. Si estás en Sudamérica está disponible la señal de ESPN.

¿Dónde ver online el partido Manchester United vs. Aston Villa por la Copa de la Liga?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Manchester United y Aston Villa de la Copa de la Liga hay cuatro señales disponibles. Si vives en España podrás verlo mediante DAZN. Si te encuentras en México puedes seguirlo en Star Plus y Paramount Plus. Si estás en Sudamérica está disponible la señal de Star Plus.

Manchester United vs. Aston Villa: posibles alineaciones del partido

Manchester United: Dubravka; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Malacia; Fred, McTominay; Sancho, Fernandes, Elanga; Martial.

Aston Villa: Olsen; Cash, Chambers, Mings, Digne; Kamara, McGinn, Ramsey; Bailey, Watkins, Buendía.

¿Dónde jugarán Manchester United vs. Aston Villa por la Copa de la Liga?