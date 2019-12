Se cumplió lo que todos los medios avisaban, Lionel Messi levantó el Balón de Oro 2019. El argentino se impuso a Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo en la ceremonia en París, coronándose como el futbolista con mayor número de galardones (6), superando al portugués (5), que no asistió a la gala de este lunes. ¿Por qué? Aquí el posible motivo.

Según informó el portal web de ‘Goal’, el jugador de la Juventus se quedó en Milán cumpliendo con otros compromisos personales. Y es que Cristiano Ronaldo será nombrado mejor jugador de la Serie A 2018-19 en una gala paralela.

Cristiano fue uno de los grandes ausentes en las últimas ceremonias. No acudió en 2018 después de saberse que el ganador iba a ser su ex compañero Luka Modric. Lo mismo hizo en agosto de este año para el FIFA The Best que consiguió Messi.

El portugués quedó tercero en las votaciones, y sabiendo que sus chances de ganar en la previa eran mínimas, por ello habría preferido acudir a una cita en la que ser más importante.

Además de la presea, Cristiano Ronaldo también aparecerá en el mejor once de la Serie A, que conformará junto a Handanovic, Cancelo, Chiellini, Koulibaly y Kolarov, Ilicic, Barella, Pjanic, Quagliarella y Zapata.