Boca Juniors y River Plate serán los protagonistas del partido más esperado del fin de semana. Este domingo, desde La Bombonera, ‘Xeneizes’ y ‘Millonarios’ van por los tres puntos y la posibilidad de meterse de lleno en la pelea por el título de la Liga Profesional. Para que no te pierdas ningún detalle del Superclásico, el encuentro empezará a las 3:00 p.m., en Perú (5:00 p.m., en Argentina). Además, la transmisión estará a cargo de ESPN Internacional, en canales de TV, y Star Plus, en señal de streaming, (para Sudamérica). Mientras que, en Argentina, el duelo va por las señales de ESPN Premium y TNT Sports, en TV, y Star Plus y al aplicativo de TNT Sports, para la emisión online.

VIVE LA PREVIA DEL BOCA VS. RIVER, EL SUPERCLÁSICO DE ARGENTINA:

Boca Juniors vs. River Plate disputarán una nueva edición del Superclásico por la jornada 18 de la Liga Profesional de Argentina 2022.