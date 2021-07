No quiere dejar de vestir blaugrana. Si bien Joan Laporta no negó el interés de otros clubes en Antoine Griezmann y su salida al Atlético de Madrid era la primera opción, el delantero francés aún no quiere decirle adiós al Camp Nou. Por tal motivo, el ‘Principito’ y sus representantes se encuentran dispuestos a negociar con el club para una reducción salarial.

Según informa el diario catalán ‘Sport’, Griezmann ha aceptado sentarse a negociar una rebaja en su salario, como han hecho el resto de los pesos pesados de la plantilla, sí o solo sí se queda en el club. El Barça, por su parte, no quiere repetir una operación similar a la de Luis Suárez y espera poder cerrar el acuerdo con Griezmann, que esta semana se reincorporó a la disciplina del club y está trabajando con normalidad a las órdenes de Ronald Koeman.

Según comunicó el delantero francés, en principio su idea es seguir en el Barcelona, pero asegura que en las conversaciones no se le ha hecho una oferta para negociar su sueldo. Estará en manos de Joan Laporta tomar la decisión de que siga vistiendo la camiseta blaugrana o; en todo caso, salga traspasado o cedido a otro club de Europa.

Por contra, de no lograr un acuerdo y vea que su salida del Barcelona es necesaria para rebajar la masa salarial de la institución culé, Griezmann ha sido claro en que solo aceptaría irse al Atlético de Madrid. La citada fuente apunta que el ‘Principito’ se ha obsesionado con su antiguo equipo y hasta podría rebajarse en algo el salario que percibe por temporada. Sin embargo, las condiciones no favorecen al Barça.

En el Barcelona tienen claro que son muchos clubes los que andan detrás de los pasos de Griezmann. Desde Italia e Inglaterra han preguntado por él y demostrado que estarían dispuestos a pagar su cesión o traspaso definitivo. Sin embargo, la negativa del francés de salir a otro club que no sea el Atlético de Madrid ha congelado todo.