España vs. Portugal EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 1 del Grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League, este jueves 2 de junio desde la 1:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus), fuboTV España, TVE La 1 y RTVE.es. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con Cristiano Ronaldo en el ataque, la selección de Portugal tendrá su primera presentación en la UEFA Nations League, cuando se enfrente a España, que contará con el joven Ansu Fati. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Benito Villamarín.

¿A qué hora se juega el España vs. Portugal?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 1:45 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 2:45 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 3:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

España vs. Portugal: canales del partido y cómo ver por TV

El España vs. Portugal será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Liga de Naciones. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Benito Villamarín y será transmitido para España, por fuboTV España, TVE La 1 y RTVE.es. En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son Foxsports.com, Fox Sports 1, FOX Sports App.

España vs. Portugal: así llegan los equipos

No forzará ni correrá ningún riesgo innecesario Luis Enrique con un jugador que no es titular en el Barcelona desde inicios de noviembre, que supera la peor racha posible de lesiones y que, tras convertirse en la joven perla de la absoluta al debutar con apenas con 17 años y 308 días, lleva casi 20 meses sin poder jugar con la selección.

Las lesiones de rodilla frenaron en seco la irrupción con fuerza de Ansu, que derribó todas las puertas y encontró el paso a su talento que dio Luis Enrique. Aspira a tener minutos ante Portugal pero, sobre todo, se empapa del ambiente selección de cara al Mundial de Qatar donde, si las lesiones al fin le respetan, tendrá papel de protagonista junto a Pedri. Los jóvenes talentos que hacen soñar a España con la conquista de su segundo Mundial.

No estará Pedri en los cuatro primeros partidos de la tercera edición de la Liga de Naciones, por lesión, y Luis Enrique añorará su clase al mando del juego de su equipo. Buscará soluciones, nuevas pruebas como el regreso de Marco Asensio y otras que no se podrán ejecutar, como el retorno de Thiago Alcántara. Ausente desde la Eurocopa, su crecimiento en el Liverpool le hizo ser citado pero una inoportuna lesión muscular tras jugar muy tocado la final de ‘Champions’, le aparta de los partidos.

España se mide a Portugal en Sevilla, antes del doble enfrentamiento ante la República Checa y la visita a Suiza en el inicio de una competición que le dejó un gran sabor de boca en su última edición. En su primera clasificación a la fase final disputada en Milán, derrotó a la campeona de Europa, Italia, en semifinales y tuvo ante las cuerdas a la del mundo, Francia, en la final.

Portugal llega a la Liga de Naciones con ganas de hacer borrón y cuenta nueva, después de estar cerca de quedarse fuera del Mundial 2022, que sólo alcanzó a través de la repesca. La clasificación para la cita mundialista supuso una bocanada de aire para el cuestionado Fernando Santos, que tiene claro el punto fuerte de España: no es la posesión del balón, sino la capacidad que tiene para recuperarlo.

“Nadie puede tener el balón si no lo recupera”, recordó el seleccionador en la rueda de prensa previa al encuentro, donde, no obstante, defendió que “el fútbol no es un juego de posesión, es un juego de goles”.

España vs. Portugal: últimos diez enfrentamientos

España 0-0 Portugal | 2021 | Amistoso

Portugal 0-0 España | 2020 | Amistoso

Portugal 3-3 España | 2018 | Mundial

Portugal 0-1 España | 2012 | Eurocopa

Portugal 4-0 España | 2010 | Amistoso

España 1-0 Portugal | 2010 | Eliminatorias

España 0-1 Portugal | 2004 | Eurocopa

Portugal 0-3 España | 2003 | Amistoso

España 1-1 Portugal | 2002 | Amistoso

Portugal 1-1 España | 1984 | Eurocopa

España vs. Portugal: probables alineaciones

España: Unai Simón, Carvajal, Pau Torres, Íñigo Martínez, Jordi Alba, Busquets, Gavi o Koke, Carlos Soler, Pablo Sarabia, Ferran Torres y Álvaro Morata. DT: Luis Enrique.

Portugal: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Danilo, Nuno Mendes, William Carvalho, João Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Fernando Santos.

Con información de EFE.