Ecuador vs. Chile EN VIVO por la Copa América vía DirecTV Sports y América TV

Ecuador vs. Chile EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Ecuador vs. Chile este viernes 21 de junio, por la segunda fecha del grupo C de la Copa América Brasil 2019 , en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador, Bahía, desde las 6:00 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

La transmisión del partido está a cargo de América TV en nuestro país. También se podrá apreciar por la señal de DirecTV Sports para toda Sudamérica. En Chile por Canal 13, TVN y CDF HD. En México y Centroamérica por Sky HD. En Francia vía beIN Sports. En Alemania, Italia, España y Japón por DAZN. En Estados Unidos por ESPN+, Telemundo Deportes y NBC Sports. Streaming internacional HD por Bet365.

Las selecciones de Ecuador y Chile se ven las caras este viernes en el Arena Fonte Nova, por la segunda fecha del grupo C de la Copa América. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Ecuador vs. Chile - horarios en el mundo

18:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas en Venezuela, Bolivia

20:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

01:00 horas del sábado en España, Italia, Francia, Alemania

La selección chilena, del entrenador colombiano Reinaldo Rueda, espera sostener el buen arranque que tuvo en la Copa América, cuando goleó por 4-0 al combinado invitado de Japón, con doblete de Eduardo Vargas incluido.

La vigente campeona del torneo mostró su poderío en la primera jornada y ahora tendrá una verdadera prueba de fuego, cuando choque contra una Ecuador herida en su orgullo.

Los dirigidos por Hernán 'Bolillo' Gómez cayeron en su primer encuentro de la Copa América por 4-0 ante Uruguay, resultado que generó hondo pesar en los hinchas del 'Tri'.

'Bolillo', para evitar otro descalabro en su defensa, realizará algunos algunos cambios en el once titular, al menos uno obligado por la expulsión de José Quintero, que será reemplazado por Pedro Pablo Velasco.



En la zaga, Robert Arboleda, del Sao Paulo, podría entrar en lugar de Arturo Mina, que hizo un gol en su arco el domingo pasado.

Rueda, por su parte, no tocaría al equipo titular que inició las acciones en la copa, más cuando el ambiente en la 'Roja' es el ideal, tanto por el triunfo en el arranque, como porque no hay lesionados de consideración.

Ecuador vs. Chile - alineaciones probables

Ecuador : Alexander Domínguez; Pedro Pablo Velasco, Robert Arboleda, Gabriel Achillier, Beder Caicedo; Antonio Valencia, Carlos Gruezo, Jefferson Orejuela, Ayrton Preciado; Ángel Mena y Enner Valencia. Seleccionador: Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.



Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; José Pedro Fuenzalida, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Seleccionador: Reinaldo Rueda.



Árbitro: el argentino Patricio Loustau.



Estadio: Fonte Nova, en Salvador.



Hora: 18.00 de Perú (23:00 GMT).

