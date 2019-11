El fin de semana, Gianinna, una de las hijas de Diego Maradona, compartió en redes sociales unos mensajes referentes al estado de salud del entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

“No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de lo normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor”, escribió.

Este lunes, Maradona respondió a Gianinna mediante un video que agregó en su cuenta oficial en Instagram. El ‘Diez’ descartó sentirse en malas condiciones y desconoce las razones que motivaron a su hija a difundir dichos mensajes.

“Hola. Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Estoy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo el perder con Estudiantes pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará, no sé”, explicó el ‘Pelusa’.

Enseguida, Maradona dejó entrever que hay mucha gente que está pensando en la herencia que dejará el campeón del mundo. “Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejas que por lo que está haciendo”, indicó.

“Y yo no... ¡Les digo a todos que no les voy a dejar nada! Que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida, lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero por ahora, no existen. No existen porque estoy muy sano. Muy sano. Gracias”, zanjó.