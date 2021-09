La primera aparición de Cristiano Ronaldo en su segunda etapa con el Manchester United se dio este sábado, en el duelo frente a Newcastle por la Premier League. El imponente estadio Old Trafford contó con la presencia de miles de hinchas y Dolores Aveiro, madre del goleador, también se hizo presente en las tribunas para ver a ‘CR7′ en el campo.

El destino le tenía preparadas grandes emociones a todos los presentes, dado que el portugués logró anotar dos goles. La alegría desbordaba en el recinto deportivo y Dolores tampoco pudo contener la emoción de ver a su hijo brillando con el equipo que lo llevó a la fama en sus inicios.

A través de Twitter se viralizó la conmovedora imagen de Dolores Aveiro, que se encontraba en uno de los palcos, con las manos en el rostro, tratando de controlar todos los sentimientos que tenía. Cristiano Ronaldo es acompañado por su madre en algunos partidos, pero también existen algunas excepciones.

Según se conoció hace un tiempo, ‘CR7′ prohibió la presencia de su madre en eventos importantes que vaya a protagonizar. ¿El motivo? prevenir las emociones fuertes que le pueden ocasionar en este tipo de circunstancias.

Tiempo atrás, el periodista británico Piers Morgan señaló para Daily Mail: “Ahora, Dolores se pone tan nerviosa al ver jugar a Cristiano que tuvo que prohibirle ir a los partidos importantes después de que se desmayara dos veces en el estadio, una de ellas partiéndose los dientes en la caída”.

Asimismo, recordó las palabras que le dijo ‘CR7′, con el que asegura que habla semanalmente y con el que cenó en un prestigioso restaurante de Turín cuando todavía era jugador de la Juventus: “Ahora no puede ver partidos importantes. Yo le digo: ‘Escucha, ya no tengo padre. No quiero perder a mi madre también, así que no vas a ver los cuartos de final, semifinales o finales’”.