La fiesta del Mundial está próxima a empezar, y si bien los ánimos de los peruanos no son los más altos tras la eliminatoria de la selección, la expectativa por este evento ya comienza a sentirse. Ante ello, Cristal, la marca de cerveza que promueve la unión del barrio, ha instalado en diversas partes del Perú códigos QR que te podrían llevar a Qatar a vivir en persona los encuentros entre las mejores selecciones del mundo.

En paraderos, vallas, bodegas y supermercados de diferentes ciudades como Lima, Chiclayo, Piura, Cajamarca, Huancayo y Huánuco se han colocado los diversos puntos de contacto con un código QR especial que deberás escanear para obtener una chance de viajar a un partido del Mundial todo pagado.

Existen 4 códigos y cada uno corresponde a un partido diferente, ya sea España vs. Alemania, Gales vs. Inglaterra, Portugal vs. Uruguay, la oportunidad de ver ese partido en vivo es tan fácil como abrir la cámara de tu celular y apuntarla al código hasta el 25 de octubre. La mejor parte es que el código correspondiente a la final estará disponible para ser escaneado por más días, hasta el 15 de noviembre.

Así lo comentó Daniel Villarán, Gerente de marca de Cristal, cuando dio a conocer la iniciativa: “Queremos que los peruanos vivan la fiebre del fútbol al máximo y disfruten del mundial. Cada encuentro de las selecciones del mundo crea un gran reencuentro con el barrio, por eso, desde Cristal promoveremos los 64 reencuentros de barrio que se darán gracias a los 64 partidos del mundial. Y para ir calentando motores, estamos sorteando estos 4 paquetes a Qatar entre todos los que encuentren los códigos QR y los escaneen”.

De esta manera, Cristal reafirma su compromiso de unir al barrio y hacerlos vivir los mejores reencuentros. Y si quieres tener oportunidades extra de escanear los códigos y poder viajar al Mundial, mantente atento a las redes sociales de Cristal que también estarán mostrando los códigos.