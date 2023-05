Carlos Zambrano debutó y jugó en Alemania por muchos años, es ahí donde compartió equipo con el delantero Alex Meier, al que le prometió hacerlo goleador. A pesar de que el ‘León’ no era un asistidor, reveló cómo logró que su compañero anotara más goles que Robert Lewandowski.

“A Alex Meier le dije ‘tú mete tus goles, que yo te voy a hacer el artillero. El que te sigue es Robert Lewandowski, pero yo voy a hacer mi chamba y él no te va a alcanzar. Tú tranquilo.’ Y así salió goleador mi compañero”, reveló el defensor peruano sobre la temporada 2014/15.

Sobre esa campaña en la que Alex Meier anotó 19 goles en 21 partidos, mientras que Robert Lewandowski -sólo- 17 tantos en 31 duelos, Carlos Zambrano detalló que “mi tarea era que él no meta gol, que lo hiciera otro, para que mi ‘causa’ sea el goleador”.





¿Qué dijo Lewandowski sobre Zambrano?





“Lewandowski nos mencionó a mí, a Boateng y a Sergio Ramos, ese es otro carnicero, más que yo, pero él jugaba en el Real Madrid, no lo iban a expulsar. Cuando Ramos marcaba a Lewandowski, la pelota estaba por otro lado y Ramos lo pisaba, le metía puñetes... El fútbol es sucio a veces, pero ahora con el VAR estamos cag...”, confesó Carlos Zambrano.

Luego, el también defensor de la Selección Peruana recordó en ‘La fe del Cuto‘ que “la segunda vez que habló de mí, me destruyó: dijo que yo no pensaba en ir a la pelota, sino en romperle las piernas. Para mí que fue un show de la prensa, seguro no lo dijo así”.





