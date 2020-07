Las malas noticias continúan golpeando al Barcelona. Este viernes, el club catalán confirmó una nueva lesión de Samuel Umtiti . El zaguero central, entonces, estará ausente en el choque frente a Villarreal de este domingo en la recta final de LaLiga .

Los servicios médicos del club azulgrana informaron este viernes de que el central francés tiene "molestias" en esa articulación que tantos problemas le ha dado, y que seguirá "un tratamiento conservador".

Los problemas de Umtiti en su rodilla izquierda empezaron hace dos temporadas, cuando un inflamación del cartílago le obligó a perderse varios partidos con el Barcelona para poder llegar al Mundial, del que salió campeón con Francia.

Sin embargo, desde entonces, el defensa, que no quiso pasar por el quirófano, no ha vuelto a ser el mismo. Con varias recaídas, un rendimiento a la baja y una presencia intermitente en el once titular.

Esta temporada, Umtiti ha disputado 18 partidos: 13 en la Liga, tres en la Liga de Campeones, el duelo de cuartos de final de Copa en San Mamés contra el Athletic Club y las semifinales de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Ahora, vuelve a estar de baja.

La plantilla volverá el sábado al trabajo, sin Samuel Umtiti. Tras el entrenamiento, el técnico, Quique Setién, comparecerá telemáticamente en rueda de prensa, en la previa del encuentro ante el Villarreal.

Cabe recordar que el duelo ante los castellonenses se jugará el domingo desde la 3 de la tarde (hora peruana). Los azulgranas del Barcelona deben ganar para no perderle el paso al Real Madrid, que ya le saca cuatro puntos de ventaja en la tabla de posiciones de LaLiga.

Con información de EFE