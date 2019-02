Argentina vs. Brasil se enfrentan por el Sudamericano Sub 20 Argentina vs. Brasil EN VIVO ONLINE: ambas selecciones se enfrentan en el estadio El Teniente de Rancagua por la fecha 6 del hexagonal final del Sudamericano Sub 20 que se desarrolla en Chile

La selección de Argentina buscará el triunfo y el título del Sudamericano Sub 20 frente a su similar de Brasil, que puede quedarse fuera del Mundial de Polonia. (Foto: EFE) La selección de Argentina buscará el triunfo y el título del Sudamericano Sub 20 frente a su similar de Brasil, que puede quedarse fuera del Mundial de Polonia. (Foto: EFE) La selección de Argentina buscará el triunfo y el título del Sudamericano Sub 20 frente a su similar de Brasil, que puede quedarse fuera del Mundial de Polonia. (Foto: EFE)