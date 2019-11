André Carrillo alcanzó un éxito en su carrera al coronarse campeón de la Champions League de Asia tras la victoria del Al Hilal sobre el Urawa Red Diamonds. El conjunto saudí se impuso 2-0 al cuadro japonés en el duelo de vuelta de la final.

Tras el fin de los 90 minutos, la euforia se apoderó de André Carrillo, que en la redes sociales del Al Hilal se dejó ver muy contento por un nuevo título conseguido. “Thank you, fans, this is for you (Gracias, fans, esto es para ustedes)", dijo Carrillo en inglés.

La coronación en el torneo continental dio el billete al Al Hilal para el Mundial de Clubes 2019, que próximamente se disputará en Catar. Se medirá en segunda ronda con el Esperance de Túnez, campeón africano.

Camino al Mundial de Clubes

De vencer al equipo africano, el Al Hilal se medirá en semifinales del Mundial de Clubes al Flamengo, que el último sábado venció a River Plate en el Monumental de Lima. De avanzar en el certamen, André Carrilo podría incluso hasta toparse con el campeón de Europa, Liverpool.

El Al-Hilal, nuevo campeón de la Champions League asiática, relevó en el palmarés del torneo al Kashima Antlers japonés. Cabe recordar que para Carrillo, se trata del segundo título que consigue con el club azul luego de la obtención de la Supercopa de Arabia Saudita en el 2018.