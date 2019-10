La FIFA desbloqueará US$ 500 millones de sus reservas para el fútbol femenino en los próximos cuatro años, una decisión pendiente de ser ratificada el jueves 24 de octubre en el Consejo de la instancia en Shanghái, informaron a la AFP fuentes del Consejo.

De los US$ 2,700 millones de la reserva de la FIFA, US$ 500 millones serán utilizados en los cuatro próximos años para invertir en el fútbol femenino, además de los US$ 500 millones ya previstos en el presupuesto vigente.

Para multiplicar las posibilidades de competiciones para las mujeres, la FIFA iniciará asimismo una reflexión sobre la creación de una Liga Mundial femenina para las selecciones -sobre el modelo desarrollado para los hombres por la UEFA con la Liga de las Naciones- con divisiones regionales, ascensos y descensos, así como una Copa del Mundo de clubes femeninos y el desarrollo de torneos para las categorías inferiores.

La decisión definitiva sobre esas competiciones se tomará en marzo de 2020.

Pero más allá de la inversión procedente de fondos propios, la FIFA pretende incrementar la cuantía de los contratos para el próximo Mundial femenino, que tendrá lugar en 2023: “La FIFA planea renegociar los contratos del Mundial femenino para ofrecer primas mucho más importantes” a las jugadoras, detalla a la AFP otra fuente del Consejo.

Luego del Mundial, Gianni Infantino se mostró determinado a proseguir su proyectos de expansión para el próximo torneo, calificando la cita de 2019 en Francia como “la mejor Copa del Mundo femenina de la historia”.

La FIFA ya anunció que el número de equipos participantes en el Mundial-2023 pasaría de 24 a 32.

Infantino propuso asimismo una duplicación de los premios entregados a las futbolistas en el próximo Mundial, pasando de los US$ 30 millones en 2019 (un montante que ya duplicaba el de 2015), a US$ 60 millones en 2023.

Como comparación, la FIFA repartió US$ 400 millones en primas para el Mundial masculino de 2018, una cifra que aumentará en US$ 40 millones para el Mundial de 2022.

CON INFORMACIÓN DE AFP