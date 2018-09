Los Premios The Best se desarrollaron esta tarde en el Royal Festival Hall de Londres y los fanáticos del fútbol gozaron con la ceremonia. Desde las redes sociales, no pudieron evitar crear unos ingeniosos memes que no perdonaron a nadie.

La FIFA se encargó de premiar a los mejor del deporte rey. El Mejor Jugador fue Luka Modric, destronando así a Cristiano Ronaldo. Los peruanos también fueron noticia por ganar a la Mejor Afición.

Los grandes ausentes del evento fueron las estrellas mundiales Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El argentino no estuvo presente por razones familiares, mientras que el jugador de Juventus mencionó que no podía estar presente por motivos deportivos.

Faltar al evento les costó más de un divertido meme; sobre todo a Messi, quien no pudo estar en el podio a Mejor Jugador después de varios años. En su reemplazo aparecieron Mohamed Salah y Luka Modric (ganador).

TE PUEDE INTERESAR: