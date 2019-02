Padre del futbolista Emiliano Sala está "desesperado" tras hallazgo de la avioneta

Horacio Sala, padre del futbolista Emiliano Sala , señaló que se encuentra "desesperado" tras el hallazgo de la avioneta Piper PA-46 Malibú en las profundidades del Canal de la Mancha.

"No lo puedo creer, estoy desesperado. Mi mujer, mis dos hijos y algunos amigos de Emiliano están allá. Hoy no me comuniqué con nadie. Hablo todos los días, pero como mi teléfono no tiene Whatsapp me cuesta llamarlos o que me llamen", expresó Horacio en declaraciones al canal Crónica TV.

La pequeña aeronave fue detectada por el barco FPV Morven, contratado por la familia gracias a una colecta que tuvo cientos de donantes. El hallazgo se produjo en el primer día de búsqueda coordinada entre esta embarcación privada y un barco del Ministerio de Defensa británico.

El oceanógrafo David Mearns fue el encargado de confirmar el hallazgo del Morven y confirmó que el Geo Ocean III será el que se encargará de iniciar este lunes la investigación de los restos del avión.

"Por respeto a la familia no daré detalles del hallazgo", añadió luego el mismo Mearns a la prensa minutos atrás en la ciudad de Guernsey.

"Desde allá me decían que pasaban los días y no había noticias de Emiliano ni del avión", sostuvo Horacio muy acongojado en sus últimas palabras.

La familia del jugador inició el 28 de enero un operativo de búsqueda por su cuenta después de que las autoridades británicas decidieran cesar en las labores de localización del jugador y el piloto de la aeronave, de la que se perdió rastro cuando volaba desde Nantes hacia Cardiff.

Los seres queridos de Emiliano Sala consiguieron recaudar el dinero necesario en una campaña en la que participaron estrellas del mundo del fútbol como Adrien Rabiot, Dimitri Payet, Alejandro 'Papu' Gómez o Ilkay Gundogan.

Con esa financiación comenzaron a sobrevolar la zona en la que se tuvo el último contacto con la aeronave, en busca de algún rastro que permitiera esclarecer lo sucedido.

El 30 de enero el AAIB anunció el inicio de una búsqueda submarina después de que las autoridades franceses encontraran unos restos que podrían pertenecer a su aeronave.

Se trataba de dos cojines de asientos del avión hallados en una playa de Normandía que según las primeras investigaciones podían pertenecer al Piper PA-46 Malibú que se perdió de los radares.

Emiliano Sala volaba con destino a Cardiff (Reino Unido) para incorporarse a su nuevo club después de que éste hiciera el mayor desembolso de su historia al pagar 17 millones de dólares por el traspaso.

El atacante había firmado este año una gran campaña en el Nantes, de la primera división francesa, en el que marcó 12 goles.

Fuente: EFE