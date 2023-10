Royer Vásquez es uno de los futbolistas peruanos más cuestionado de nuestro país, pero de los más queridos en Chile a tan solo unas horas de una nueva edición del Clásico del Pacífico. Conoce su historia.

Debutó con Juan Reynoso a mediados del año 2011 en Sporting Cristal, pero no llegó a trascender en el fútbol profesional, de donde terminó siendo relegado para la Segunda División primero y, luego, para la Copa Perú.

Es ahí que, mientras jugaba en Unión Comercio (2013), “un compañero me dijo que me parecía a Arturo Vidal y lo comencé a seguir. ¡Es el mejor ‘6′ del mundo! Me parezco bastante y trato de igualar su carácter”.

Desde entonces, Royer Vásquez no sólo empezó a emular el estilo de juego y personalidad del ‘Rey Arturo’, sino también su look. En ese momento su popularidad explotó en el Perú y, sobre todo, en el país vecino de Chile.

“Me siento más querido allá. Cuando jugué en Credicoop (2021), hicimos la pretemporada en Tacna, había mucha gente de Chile y el respeto fue muy distinto al peruano, que siempre es agresivo”, reveló Royer Vásquez.

Luego, en una entrevista a Depor, el mediocampista central peruano confesó que, cuando sus compatriotas notaban su similitud con el chileno, le decían: “¡Oe! ¿Cómo te vas a parecer a él, a ese atorrante?”.

Hoy, con apenas 30 años a cuestas, Royer Vásquez sigue jugando, pero ahora en el fútbol amateur, donde se come toda la cancha y pone cara de pocos amigos con tal de defender los colores del Unión Ángeles de Visacachani.





