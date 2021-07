Cinco se llaman Edgardo Rebagliati. Desde el bisabuelo, que fue ministro de Salud y quien creó el sistema de seguridad social; su nombre se luce en lo alto de uno de los recintos hospitalarios más importantes del país. Hasta el tataranieto, el hijo de Diego.

El bisabuelo fue abogado, gestor y ejercía el periodismo. El bisnieto es un administrador de empresas formado en EE.UU., que volvió al Perú para ser futbolista. Pero Diego Edgardo Rebagliati ha mirado ese deporte desde muchos lugares. Futbolista, gerente deportivo, empresario de jugadores y comentarista de radio y televisión. Y ahora se alista para un nuevo programa: El otro partido, que se estrenará el domingo 8 de agosto, a las 20:00 horas, vía Movistar Deportes.

Tenía 14 años cuando llegó al fútbol. Un año después, fue convocado a una selección sub 16. Le pregunto por algún referente y me dice que miraba mucho a José ‘Chemo’ del Solar, quien entonces ya era un prometedor volante en San Agustín. Pasó por varios clubes y le tocó integrar el mejor Sporting Cristal de la historia, aquel que fue tricampeón y que sería finalista de la Copa Libertadores. En las posiciones de Rebagliati figuraban Marcelo Asteggiano, José Soto, Miguel Rebosio, Pedro Garay. En el 96, Cristal lo dejó libre, él tenía 26 años y ya había nacido su hijo. Recibió ofertas, pero descolgó el título de administrador y colgó los chimpunes. En el 99 tuvo su revancha, esta vez desde la gerencia deportiva de Cristal. Aquel año volvió al fútbol y no lo dejó.

-Vuelves a vincularte con la gestión deportiva; claro, en tu faceta de conductor de TV.

Hago prensa desde 2016, primero con radio, luego con tele, comentando partidos, haciendo conducción, haciendo de panelista y esta sí será la primera experiencia conduciendo un programa. Puedo tener una visión casi 360 de lo que pasa alrededor de la industria del fútbol peruano. Y creo que es un proyecto bonito, con un lindo trasfondo y me genera bastante ilusión. Se intenta destacar muchas cosas (buenas) que están pasando en el fútbol peruano, que todavía son pocas, pero que están pasando alrededor de los clubes, que son los más golpeados desde la opinión pública por los malos resultados internacionales, pero que están dando pasos en el sentido correcto en distintos aspectos.

-¿Qué se está haciendo bien?

El programa tiene varios capítulos, en algunos hablamos de planificación deportiva, por ejemplo, con lo que hace Cristal. En ocho años ha logrado cinco títulos y eso es parte de un proyecto y planificación que empezó en 2011. Hay un trabajo sostenido desde las divisiones menores que ha dado resultados con venta de jugadores y que hoy se ve en el recambio del primer equipo. Cristal ha logrado tener una identidad, tener una línea de juego, tener una forma identificable de parar a sus equipos. Los técnicos que hoy pasan por Cristal tienen un perfil parecido. Cristal es un buen ejemplo de cómo trabajar para acortar el margen de error.

-Pero un club no hace una primavera en el fútbol peruano.

San Martín es un equipo que se ha identificado por una apuesta por los jóvenes, una manera de jugar; la Vallejo está en un proceso en el que ‘Chemo’ está hace tiempo; Melgar, que está empezando a ser un equipo identificable, sosteniendo planteles; Alianza lo intentó. Y tenemos otro programa donde hablaremos de marketing deportivo y ahí está como ejemplo Alianza, que prepandemia logró un récord de llenos consecutivos en Matute y ha logrado generar que ir a Matute sea una experiencia muy interesante desde lo culinario, el museo que hicieron, una comunidad alrededor de Alianza, a la vez complementada con un apoyo de sponsors espectacular. Melgar también trabaja muy bien el marketing y la identificación del arequipeño con el club.

-Hace unos meses entrevisté a Jose Chávarri, tu compañero en Al ángulo, y me dijo lo siguiente: “Hay que tirarlo todo abajo y reestructurar el fútbol peruano”. ¿Qué opinas?

La intención del programa es darles visibilidad a situaciones que están bien encaminadas en los distintos rubros de la industria del fútbol y que no se conocen. Por ejemplo, Cusco FC tiene una infraestructura impresionante: tres canchas increíbles, un terreno maravilloso. Ayacucho también ha construido tres canchas muy buenas. Municipal trabaja en un complejo deportivo. Hay cosas que se están haciendo bien, pero si no las mencionamos, la gente no se entera.

-¿Pero cómo mejorar los resultados internacionales y lograr un torneo atractivo? Parece que hoy los jugadores del torneo local no generan identificación con los hinchas.

Los resultados vendrán de trabajos a largo plazo y de sostener procesos. Y lo otro es más difícil acá y en el mundo entero: eso de la identificación se ha convertido en un problema en Sudamérica. Sale un buen jugador y es muy difícil retenerlo, inmediatamente se va a jugar al exterior; mientras más joven, mejor. Le pasa hasta a Brasil.

-Como ya lo dijo Gareca, mirar a los menores será el camino.

Con quienes nos tenemos que comparar para ser honestos y realistas es con Chile, Colombia, Ecuador, y estos países nos han sacado mucha ventaja porque trabajan en menores desde hace un tiempo y de manera sostenida.

-¿Qué camiseta te pondrías otra vez: la de dirigente o la de futbolista?

Futbolista toda la vida, sin dudar.

-Como dirigente te fue bien.

Si hay algo de lo que me arrepiento y si pudiera volver a hacer algo en mi vida, no habría dejado de jugar. Mientras más grande me hacía, más entendía el juego y jugaba mejor. En el 95 fui compañero de Juan Carlos Bazalar en Ciclista, era tres años mayor que yo. Parecía que su carrera no estaba en un buen momento. Pero fue a Alianza, salió campeón; fue a Cienciano y ganó la Sudamericana; jugó en la selección y jugó hasta los 39. No pretendo decir que yo habría podido hacer lo mismo, pero si hubiera vivido el 20% de lo que vivió Bazalar, seguramente que hoy mi historia como futbolista sería más feliz.

AUTOFICHA:

- “Mi nombre completo es Diego Edgardo Rebagliati Melgar. El nombre del hospital es por mi bisabuelo. Tengo 50 años. Nací en Lima, en 1970. He jugado en Lawn Tennis, en segunda; en el 90 estuve medio año en el Boys; en el 94 en Cristal; en el 95 en Ciclista Lima, y 96 volví a Cristal”.

- “Fui dirigente deportivo del 99 a 2007 en Cristal. En televisión estoy desde 2017 y en radio desde 2016. Por ahora, me dedico a sostener lo que está saliendo bien con Al ángulo, con cuatro premios Luces consecutivos; y está el programa de los domingos Después de todo”.

- “Ahora me toca comentar partidos en Gol Perú, comentar a la selección en Movistar. De mi parte, trato de ir aprendiendo en este oficio (el periodismo) que es relativamente nuevo para mí, que lo disfruto mucho porque me mantiene ligado al fútbol desde otro lugar, pero un lugar que me gusta”.

