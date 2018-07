Fue uno de los privilegiados que pudo vivir en carne propia lo que fue ver a Perú en un Mundial luego de 36 años. Diego Rebagliati, columnista de Perú21 y comentarista deportivo, analizó la continuidad de Ricardo Gareca y lo que dejó a la selección su participación en la Copa del Mundo en Rusia .

¿Crees que su situación actual de Edwin Oviedo afectará de alguna manera la decisión de permanencia de Gareca?

Creo que no pasa por ahí, sino más por temas de la misma Federación, más no por los temas de Oviedo a título personal. Creo que más pasa por la autonomía que pueda seguir teniendo el comando técnico para trabajar, la cual ha tenido en muchas ocasiones y que quieren que la gente que los rodea continúe respetando.

¿Ves a Gareca continuando como técnico de la selección?

Soy optimista. Mi sensación es que en Argentina no hay consenso. Lo quieren pero no es el favorito. Además, aún no tiene nada sobre la mesa y eso ayuda a que Gareca pueda continuar apostando al proyecto con Perú. Y lo de Colombia tampoco lo veo concreto. Si bien Colombia puede sonar más interesante que Perú, con ellos tendría que empezar de cero, mientras que con nosotros ya tiene algo avanzado.

Pensando en un plan B, ¿cuál crees que debería ser el perfil del nuevo técnico?

Debe manejar bien un grupo, con capacidad de hacer mucho con pocos recursos, un técnico que interprete bien lo que es dirigir una selección, cero conflictivo, inteligente. Que se rodee bien, que no busque enfrentamientos innecesarios con la prensa, con los jugadores. Creo que Gareca ha dejado muchas líneas con respecto al tipo de perfil que necesitamos como entrenador como para errarle.

¿Existen DT’s con ese perfil?

Si, existen. Se me ocurren algunos nombres, pero prefiero no mencionarlos porque no me parece el momento. Mientras no tengamos una respuesta concreta de Gareca, creo que no tiene sentido especular con nombres y ver quién viene y quién no viene.

¿Si llegara un nuevo DT, que sería lo primero que debería hacer y lo no debería hacer?

Debería tomar todo lo bueno que hizo Gareca y tratar de sostenerlo. Venderles a los jugadores que más allá de las personas, el proyecto se puede sostener y sobre esa base, trabajar para intentar que el equipo de un salto de calidad.

Hoy estamos en una situación diferente a cuando llegó Gareca. ¿Crees que el discurso de un nuevo técnico debería ser el mismo?

Entonces, el que venga tendrá una serie de ventajas, pero también muchas presiones, pues deberá cumplir con las altas expectativas de los jugadores, que seguramente exigirán un alto nivel de trabajo, de organización, de logística que hoy cuentan con el comando técnico de Gareca y que darles algo menos sería un error

¿La llegada de Carrillo al fútbol árabe es un retroceso?

Nosotros seguimos un poco analizando el fútbol mundial de forma romántica pensando que solo hay cuatro o seis países donde se puede jugar, pero finalmente lo importante para ellos es ver que puedan asegurar un buen contrato, porque seguramente no tendrán una mejor vitrina como lo fue el Mundial

¿Crees que nos faltó jerarquía durante el Mundial?

Creo que a la larga, lo que más afecto fue el tema de Paolo (sus suspensión). Muchos se quedan con lo de Cueva y el penal, de forma muy injusta, pero creo que la responsabilidad recae en lo que ocurre con Paolo, que terminó desencadenando en que no pueda jugar ante Dinamarca, sin ser él el responsable directo

¿Qué nos dejó el Mundial?

Una experiencia mundialista. Creo que todos vivimos con ansiedad el duelo ante Dinamarca y creo que si ese partido lo hubiésemos jugado una gota más tranquilos podríamos haberlo ganado. Pero era imposible que luego de 36 años no exista esa ansiedad. Solo nos faltó rodaje en Mundiales y eso solo lo conseguiremos jugando más Mundiales.