Diego Forlán marcó historia con Uruguay al salir campeón en la Copa América 2011 y quedar en el cuarto lugar en el Mundial Sudáfrica 2010. El popular ‘Cachavacha’ anunció su retiró en 2019, sin embargo, este viernes anunció que retornará a las canchas.

La leyenda charrúa ‘descolgará' los botines para formar parte del equipo de la categoría para mayores de 40 años del Old Boys & Old Girls Club que es equipo de su país natal. Esta institución milita en la Liga Universitaria de Deportes la cual es una torneo amateur.

En una entrevista con 100% Deporte de Sport 890, Forlán expresó sus primeras sensaciones por volver a los campos. “Desde mi despedida, no había jugado más, salvo con mis hijos un rato. Me invitaron a un torneo interno y en los primeros partidos la pasé mal, pero me encanta”, señaló el mejor jugador del Mundial Sudáfrica 2010.

“Uno, adentro de la cancha, sabe lo que tiene que hacer. No voy a pretender ser el de antes, aunque sí pretendo sentirme cómodo porque hay cierta exigencia que empieza a forzar músculos que hacía tiempo no forzaba”, añadió el uruguayo de 42 años.

Diego Forlán: clubes

Diego Forlán visitó los colores de Independiente de Avellaneda, Manchester United, Villarreal, Atlético Madrid, Inter de Milan, Internacional de Brasil, Cereso Ozaka de Japón, Peñarol, Mumabi City FC de India y Kitche SC de Hong Kong.

Entre los títulos más importantes que consiguió la leyenda uruguaya a nivel de clubes destacan una UEFA Europa League y la Supercopa de Europa con los ‘Colchoneros’, una Premier League con los ‘Diablos rojos’ y un campeonato nacional con los ‘Carboneros’.