La mayor sorpresa que dejó la lista de la selección peruana para la Copa América 2015 fue que el volante del Real Madrid Castilla, Cristian Benavente, no fuera convocado, aunque en los días previos se había rumoreado sobre eso, hecho que se confirmó el último lunes. Por eso recordamos 8 datos del jugador peruano que quedó fuera de los elegidos por Ricardo Gareca:

Cristian Benavente realizó las divisiones menores de su carrera en el Real Madrid C.F. desde 2002. Sus buenas actuaciones y recomendaciones le sirvieron para escalar en este cuadro español hasta llegar en 2012 al Real Madrid Castilla, la filial oficial de los 'blancos'.

El portal español, Transfermarkt.es, sostiene que el valor de la carta pase de este volante está valorizada en más de 249 mil dólares. En esta página web, Benavente es uno de los pocos jugadores del Real Madrid Castilla que ya cuenta con un precio estimado por sus servicios.

Benavente también se ha dado el lujo de tener como técnico –en 2014– al ex futbolista y campeón mundial, Zinedine Zidane. "Se sabe el futbolista que es por su técnica y la calidad que todavía tiene. Estoy contento de esta experiencia", sostuvo en su momento el joven volante nacional a canal N.

El primer llamado que tuvo Benavente a una selección peruana sucedió en 2011, cuando el técnico de menores, Juan José Oré, lo convocó para integrar la selección Sub17 que afrontó el Sudamericano de dicha categoría en Ecuador.

Este volante fue uno de los referentes que tuvo la selección Sub-20, en el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20 de 2013. Durante el torneo, el 'chaval' marcó dos tantos.

Benavente ha jugado hasta el momento 7 partidos con la selección absoluta de Perú, dos de ellos fue en la etapa final de las eliminatorias al mundial de Brasil 2014. Además, tiene un gol, el cual se lo marcó a Panamá el 1 de junio de 2013, durante un amistoso en el que la 'bicolor' se impuso por 2-1. Please enable Javascript to watch this video(MEDIA2015 | Youtube)

El ex técnico de la selección nacional, Sergio Markarián, lo hizo debutar en un partido oficial con la selección con la finalidad de que España no pueda reclutarlo. Como se recuerda, Benavente tiene doble nacionalidad y, en algún momento, se temió que los españoles lo pudieran convocar.

En conversación con el programa Blanco y Negro, el representante de este jugador, Luis Carlos Fernández, confesó que tiene la intención de seguir en el Real Madrid Castilla, aunque hay algunos equipos europeos que están interesados en su futuro. "Aún no podemos hablar del tema", sostuvo.

