Ciclismo de Ruta EN VIVO en Lima 2019: Sigue la competencia contrarreloj desde San Miguel

Ciclismo de ruta en Lima 2019 EN VIVO sigue la competencia contrarreloj de este miércoles 7 de agosto que arranca en San Miguel y recorrerá la Costa Verde, desde las 9:00 de la mañana (femenino) y luego a las 11:30 (masculino) y con transmisión de Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19 y la señal streaming de ESPN. No te pierdas ningún detalle de esta espectacular competencia.

Luego de haber visto las competencias en montaña y en velódromo, es el turno de la tercera modalidad de ciclismo que participa en estos Juegos Panamericanos, el de ruta. Una modalidad que se corre al aire libre, en pista y que este miércoles presentará la modalidad contrarreloj.

Ciclismo de ruta en Lima 2019 | Horarios en el mundo



Perú 9:00 a.m. / 11:30 p.m. | Latina, Panamericana, Movistar TV, TV Perú, ESPN (Streaming)

Todo arranca la mañana de este miércoles 7 de agosto con 20 mujeres que, una a una, deberán completar el circuito que inicia en San Miguel, recorre los distritos de Magdalena, San Isidro, Miraflores y Barranco y vuelve al mismo punto de partida para completar 18.5 killómetros y registrar el mejor tiempo posible .

Dos horas y media después, desde las 11:30 de la mañana (hora peruana), es el turno de los varones (21 participantes) que deben completar el mismo recorrido pero por partida doble. En modalidad masculina el pedaleo será por 37 kilómetros.

La partida del Ciclismo en Ruta, modalidad contrarreloj, será en la bajada Bertoloto de San Miguel y terminará en la playa Los Pavos de Barranco. Recuerden que dicho tramo de la Costa Verde estará cerrado.

