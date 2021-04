Eden Hazard participó del último entrenamiento en la víspera del Real Madrid vs. Liverpool. El delantero trabajó con la misma intensidad que sus compañeros. Sin embargo, Zinedine Zidane decidió que todavía no es el momento para que retorne a la actividad oficial y no le incluyó en la convocatoria para el duelo por la Champions League.

La última aparición del belga fue el 13 de marzo, ese día volvió a las canchas tras recuperarse de una lesión. No obstante, para su mala suerte, esa misma jornada sumó otro problema físico contra Elche y por ello cumplirá un mes sin acción. El ‘Duque’ ya tiene sesiones acumuladas con el resto del grupo, pero aún no es el momento adecuado para el retorno.

Es más, Zidane anticipó en conferencia de prensa que no está dispuesto a exponer el físico de Hazard. “Eden tiene que estar tranquilo. Nosotros nunca arriesgamos la vuelta de un jugador si no está bien. Vamos a hacer las cosas poco a poco y veremos cuando va a estar con nosotros. De momento es así”, aseguró.

La idea de ‘Zizou’ es contar con sus mejores hombres para afrontar le recta más importante de la campaña que, en el mejor de los casos, tendrá a Real Madrid con vida en la Champions League y LaLiga. “Yo necesito a todos mis jugadores. Y espero tener antes del final de temporada a todos mis jugadores”, cerró.

La novedad de Zidane

La sorpresa en la lista de la ‘Casa blanca’ es la inclusión de Federico Valverde. El mediocampista, hasta el domingo, era duda para el entrenador francés. Sin embargo, la evolución ha sido favorable para el uruguayo, quien será una de las alternativas para el medio sector de los merengues.

Lo esperado: Dani Carvajal y Sergio Ramos también están fuera. El marcado derecho apunta con todo al clásico del fin de semana contra el Barcelona. Mientras que la situación del capitán es compleja, pues necesitará un periodo prolongado para estar con sus compañeros en la cancha.

Entonces, la lista de Zidane quedó así: Courtois, Lunin y Altube; Militao, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola y Mendy; Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco y Arribas; Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Vinicius Junior, Mariano y Rodrygo.