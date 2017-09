Carlos Tévez: Entrenador del Shanghai no lo alineará por sus problemas de sobrepeso

Desde que Carlos Tévez se unió, en diciembre del año pasado, al Shanghai Shenhua de China, las cosas no le han salido bien. Considerado el jugador mejor pagado del mundo, su presencia en el club ha sido tan irrelevante a tal punto que no será considerado para el próximo partido de liga.

Wu Jingui, nuevo entrenador del Shanghai Shenhua, ha manifestado a Goal que no alineará al 'Apache' por problemas físicos: tiene sobrepeso tras superar una lesión en su rodilla.

"No lo voy a poner. No está bien físicamente. No está listo para jugar", manifestó el técnico, que reemplazó a Gustavo Poyet.

"Tiene sobrepeso, al igual que [Fredy] Guarín. Tengo que asumir la responsabilidad del equipo y los jugadores también. Si no estás a disposición, haz el máximo esfuerzo. No hay razón para alinearte. He dirigido muchas grandes estrellas y mis jugadores nunca han sido escogidos con base en su reputación", añadió.

Con tan solo 2 goles en la temporada y con un sueldo de 720 mil euros por semana, casi todo apunta a que el Carlos Tévez cambiará de camiseta a mitad de temporada. Su club marcha en la undécima posición en la tabla.