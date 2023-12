Paolo Guerrero estaba en la banca de suplentes y ella en la tribuna. El equipo se fue al descanso con el resultado en contra. Bolivia 1, Perú 0. La gente empezó a gritar “fuera Reynoso”. Paolo ingresó al campo, miró a la tribuna y, a través de gestos, pidió que cesen los gritos. Se acercó al grupo de jugadores para aplaudirlos y levantarles el ánimo. Los aficionados le hicieron caso. Juan Reynoso, el entrenador, miraba al suelo, no le daba cara a la tribuna. “Eso refleja el liderazgo de Paolo Guerrero”. Así recuerda su primer viaje internacional como reportera para cubrir las eliminatorias con la Selección Peruana, en la altura de La Paz.

Andrea Vela, formada como periodista deportiva, es reportera y conductora en Canal N y América Televisión. “Las periodistas en el fútbol debemos estar por mérito propio y capacidad, no por una cuota femenina, no hay que forzarlo. Sí, hay más mujeres, y no por cumplir con la tendencia sino porque hay chicas que saben”, advierte sin perder la sonrisa.

En casa respiró y bebió fútbol por su familia. Pero no lo juega. Y si lo hiciera, sería volante de primera línea, con recuperación, salida y buen pie. Vestiría la camiseta número 6 o la 10, como el croata Luka Modric. Un jugador que recupera, pero que puede sacar una genialidad en cualquier momento: ella en la vida.

Al cierre de esta edición, todo indica que Jorge Fossati será presentado como entrenador de la Selección en las próximas horas.

Será Jorge Fossati. Es cuestión de días.

¿Estuvo bien?

Yo creo que sí. Jorge Fossati ya ha tenido experiencia como técnico de selección y nunca se le ha dado clasificar al mundial. Siendo una persona de 71 años, conociendo el medio y con éxito, que le propongan ponerse nuevamente el buzo de una selección, enrumbarla en una Copa América y con más cupos para el Mundial, sería muy complicado que Perú no pueda clasificar y él lo sabe y quiere llegar al final de su carrera con un objetivo grande como es clasificar al mundial.

¿Podrá infundir el respeto y cariño que logró Gareca?

Totalmente. Tiene todo el perfil del técnico que a la gente le cae bien. En ese sentido, la diferencia entre Reynoso y Gareca fue abismal. Reynoso es hermético y cerrado, que quizás ve enemigos donde no los hay, cree que todo el mundo tiene algo en su contra, pero lo que determinó su salida fueron los resultados.

La hija de Reynoso ha sido bien dura, ¿no?

Durísima. No tiene razón en muchos puntos. Está tratando de darle un enfoque de victimización a la salida de su padre. Al mismo estilo de Reynoso, en ningún lado leí una autocrítica.

¿Qué tendría que hacer Fossati, o quien venga, en lo inmediato?

Primero, convencer al futbolista de su trabajo, que el jugador sienta que está convencido de lo que el técnico puede lograr implementar en la Selección. No había esa complicidad y conexión con el técnico. No creyeron en la propuesta de Reynoso. Fossati tiene un manejo de camerino extraordinario y lo demostró en Universitario. Al inicio de la temporada, en la ‘U’ yo veía un equipo con los objetivos claros, pero no había unión de grupo, veías un equipo que no transmitía seguridad. Todo eso cambió con Fossati. El jugador se convenció de su propuesta de juego y repotenció a muchos futbolistas, como Piero Quispe que Compagnucci prácticamente había desaparecido; Cabanillas, Andy Polo; y encontró un líder en el mediocampo como lo fue Ureña.

¿Debe hacerse una reingeniería radical del equipo o, más bien, tiene que ser un proceso pausado?

Va a ser una transición pausada y prudente. Los primeros retos serán los amistosos de marzo y usará lo mejor que tenga, porque los rendimientos de los seleccionados están muy por debajo del nivel.

A favor de Reynoso está ese aspecto, que recibió un equipo con jugadores en caída.

Tenía el trabajo de hacer una transición, pero lo quería hacer con cambios muy radicales. En un partido veíamos una alineación, y en otro encuentro era completamente distinta. Nunca encontró una dupla de centrales, no consolidó atacantes. Y seguramente con más tiempo de trabajo se hubiera acercado un poco más a su idea, pero estamos en una situación que no nos queda más tiempo y no podemos perder más puntos.

En su momento, ¿estuviste convencida de la contratación de Reynoso?

Sí. Quería que le vaya bien, porque es un técnico que por mérito propio consiguió lo que consiguió principalmente en el extranjero, en México hizo historia, es un técnico ganador, es una persona preparada. Pero le faltó flexibilidad para escuchar las críticas y a su entorno.

¿El entrenador que venga tendrá que generar un nexo fuerte con Paolo Guerrero? ¿Eso es clave?

Es muy importante, porque Paolo sigue siendo líder en el equipo. Los nuevos futbolistas lo ven como el jugador que tienen que seguir y escuchar.

Entonces, Fossati tiene el perfil del entrenador que necesita la Selección hoy.

Totalmente. Hoy Fossati es el entrenador ideal para la Selección Peruana. Más allá de su experiencia y logros, su personalidad convence al futbolista, que en la época de Gareca esa fue la gran clave. Y al futbolista peruano le encanta tener a un líder que lo respalde, que lo arrope, que lo proteja.

Incluso, Fossati viene con más experiencia que el mismo Gareca cuando entró a la Selección.

Claro. Gareca no había tenido experiencia en selección, solo en clubes y no había conseguido el título nacional con Universitario.

¿Las declaraciones de Sergio Peña son una señal de que el grupo puede estar quebrado?

No, yo creo que es más una decisión personal.

¿Pero esas declaraciones no afectan al grupo?

Yo creo que no. A Sonne quizás no le tendría que haber caído bien las declaraciones, porque hasta hubo un tinte de celos. Pero yo creo que es algo individual de Peña.

¿Cuánto se tendría que esperar a Fossati para ver resultados?

Para su suerte no tenemos eliminatorias hasta septiembre del próximo año, y hasta ese momento tendrá amistosos y Copa América. Por lo menos, tendrá al equipo trabajando más de 20 días, lo que no tuvo Reynoso. Nos guste o no, tendremos que ‘bancar’ a Fossati hasta el final del proceso eliminatorio, no hay marcha atrás. La Copa América de 2016 fue clave para Gareca y no fue la más exitosa de los últimos años, fue la peor participación de Perú desde el 97, pero todo eso quedó en segundo plano porque se vio un mejor funcionamiento, dio la sensación de que Gareca encontró a los futbolistas. Entonces, si eso pasa (malos resultados en la Copa América) con Jorge Fossati, no hay que desesperarse.

AUTOFICHA:

-“Soy Andrea Vela Benavides. Nací en Lima, tengo 30 años. Acabé el colegio a los 15 años y estudié Periodismo Deportivo en la ISIL, justo cuando había lanzado la carrera, fui la primera promoción. De ahí me dediqué a trabajar desde quinto ciclo”.

-“Empecé en la web de ATV, luego me fui a El Comercio, de ahí a Movistar Deportes. Nunca paré. No pude estudiar otra cosa porque los horarios en esta carrera son complicados. Pasé a Latina y ahí a América Televisión, adonde llegué este año”.

-“Entré como reportera de Fútbol en América y América Deportes. De ahí empecé a conducir en Canal N. Y hoy conduzco de lunes a viernes, en Canal N, y los fines de semana hago Fútbol en América. Tal vez estudie marketing deportivo o producción”.

