Es un reencuentro con el espíritu más noble y sincero de la vida. Producida como un camino de meditación sobre el amor familiar, la obra de teatro Amor y Dolor: La importancia de sanar el vínculo con la madre desenreda las complejidades de una golpeada conexión entre mamá e hijo. La puesta en escena, dirigida y protagonizada por el reconocido actor peruano Javier Echevarría Escribens, profundiza en el renacimiento emocional de un ser humano a través del corazón de la persona que le otorgó vida.

Luego de cuatro años fuera de los escenarios, el artista de 54 años regresó con un espectáculo unipersonal que toca la fibra consanguínea más delicada. Su narrativa expone los traumas familiares de un hombre exitoso, que toca fondo tras el surgimiento de una pandemia mundial que amenaza con destruir todo su entorno personal y profesional. Para lidiar con los incendios psicológicos de este nuevo contexto infernal, el protagonista encuentra el único método que le permitirá renacer: recuperar la empatía y química con su madre.

De acuerdo a Javier Echevarría, autor de la pieza teatral, la trama fue creada a raíz de la renovación del nexo con su progenitora. “Antes de la pandemia, emprendí un espacio terapéutico con mi mamá a través del juego. En la obra hablo de cómo mi mamá me preparó y dio las herramientas para lo que venía después. Han pasado tres años de noticias durísimas, y me di cuenta de que tuve más recursos para afrontarlas gracias a mamá”, cuenta a Perú21.

La monotonía emergió como una amenaza latente para el lazo maternal de Echevarría, quien optó por redescubrir la personalidad y las clásicas vivencias de su madre. “Siempre me ha ido bien con mi mamá, pero a veces me aburría al visitarla. Se convirtió en una tarea que hacía por obligación. La amaba, pero no había profundidad. Cuando me di cuenta, noté que había cosas pendientes y conversaciones que aún no teníamos, y decidí descubrir a la persona detrás del personaje de mamá en esta obra de teatro llamada ‘vida’”, detalla el protagonista.

CORAZONES RECONCILIADOS

La revitalización emocional con la madre es el tópico principal de Amor y Dolor, que ahonda en el camino correcto para imponerse ante las adversidades de la rutina. “Todos hemos vivido grandes cambios. Entonces, la temática central de la obra se encuentra en la forma de atravesar el duelo para renacer, ya que la madre es quien nos enseña a nacer, por lo que también nos da las herramientas para renacer”, asegura Echevarría Escribens.

Esta nueva temporada se presentará hasta el domingo 21 de mayo, de jueves a domingo, a las 8 p.m., en el Nuevo Teatro Julieta (Pasaje Porta 132, Miraflores). Se abre el telón para redescubrirnos con mamá. Un plan perfecto para estos días.

DATOS

-Javier Echevarría, nacido en Lima en 1968, ostenta una prestigiosa trayectoria artística. Ha participado en obras de teatro como Padres de la Patria, Se Busca Emprendedor y En Busca del Amor.

-Los boletos al espectáculo dramático se encuentran disponibles a través de la plataforma web de Joinnus. Los precios varían desde los 25 hasta los 60 nuevos soles.

-“Este espectáculo es el más personal de toda mi carrera. Es una oportunidad para sanar”, cuenta Echevarría.

