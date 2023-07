Stephanie Orúe se encuentra más emocionada que nunca. Esta semana arranca con La esquina de la cumbia, el primer musical de cumbia peruana donde se encargará de darle vida a Renata, en una obra que lleva el sello de Del Barrio Producciones. La actriz conversó con Perú21 para contar más detalles de esta nueva puesta en escena. Allí actuará junto a conocidos talentos como Emilram Cossío (Elías), Silvia Bardales (Flor), Santiago Suárez (Fernando), Gretta Marston (Elsa), Sergio Gjurinovic (Iván), Ale Müller (Elsa niña) y el niño ganador de ‘La Voz Kids’, Gianfranco Bustíos (Fernando). La obra contará con más de veinte artistas en escena y reseñará la emotiva historia de Fernando, un joven de escasos recursos que busca forjarse un mejor futuro para él y para que sus padres, Flor y Elías, puedan cumplir el sueño de tener un local de cumbia, su pasión. Pero cuando la desgracia caiga sobre ellos, tendrán que vender la casita que tienen y el quiosco donde Elías ha laborado toda su vida. A punto de desmantelar su puesto de trabajo, la magia ocurrirá y el quiosco se llenará de recuerdos increíbles y mucha música, como si se tratara de una máquina del tiempo con vida propia. Motivado por ese impulso y por el reencuentro con su amor de niñez, Elsa, Fernando lo apostará todo por sus ilusiones y se convertirá en lo que soñó desde niño: un gran cantante de cumbia.

Este musical promete revolucionar el formato por Fiestas Patrias. Y se da luego de la obra teatral musical Luz de Luna: La Aventura, que tuvo un lleno total en sus tres temporadas.

Como se sabe, la actriz que interpretó a Samantha en la telenovela Maricucha se casó en 2017 con el deportista polaco Adrián Sikorski. Su matrimonio duró poco tiempo. En diciembre de 2020, ella confirmó que llevaba ya dos años separada.

Además de estar enfocada en su crecimiento profesional para convertirse en una artista completa, la actriz y cantante Stephany Orúe también está construyendo una nueva historia de amor al lado del productor Jorge ‘Chino’ Sabogal. Según confesó, aún no tienen planes de matrimonio. Sin embargo, convertirse en madre continúa siendo un sueño mayor en su vida, a sus 36 años de edad.

Quedan pocos días para que se estrene la obra teatral La esquina de la cumbia. ¿Qué es lo que verá el público en este musical?

Es una historia que habla de los sueños, de la familia y de los vínculos del barrio. Tiene ingredientes como para que el público se conmueva, se divierta y reflexione. Queremos entretener, pero también nos interesa llevar mensajes bonitos.

¿El público te escuchará interpretando una de estas cumbias?

Claro que sí, voy a cantarlas. La música es otra de mis pasiones. He escuchado de todo desde muy niña. Desde música criolla y cumbia hasta rock e incluso baladas. La cumbia antes la bailaba, pero ahora la canto y la siento mucho más. La cumbia es una de las banderas del Perú. Las letras están cargadas de emociones fuertes, de historias de amor y desamor, de relatos superprofundos de traición.

¿Qué agrupación te trae recuerdos memorables?

La música de Agua Marina la he escuchado toda mi vida. Mi familia materna es del norte. Por eso Agua Marina estaba siempre presente en los almuerzos familiares y con amigos. También el Grupo 5, los Hermanos Yaipén y Los Destellos.

¿En algún momento planeas dedicarte exclusivamente al canto?

Exclusivamente no lo creo, porque mi objetivo principal es que mi carrera sea integral. Es decir, quiero bailar, cantar y actuar. Hacer música es como un color más en mi abanico. De todas maneras, algún día quisiera ofrecer un concierto, un recital, pero como parte de esta necesidad de seguir expresándome a través del arte, de seguir creciendo como artista. Estoy trabajando para ser una artista completa.

¿Qué otra faceta sientes que te falta experimentar?

Me gusta mucho escribir. Los temas musicales que he lanzado son escritos por mí. También escribo cuentos y en algún momento me gustaría llevar cursos de guion de cine y dirección cinematográfica. Además, algo que quisiera hacer más adelante es dirigir mi propio espectáculo, mi propia obra de teatro y mi propia película, pero siempre preparándome antes. Quiero lanzarme a la piscina sabiendo que voy a flotar, no para ahogarme.

¿Concuerdas con Jely Reátegui en que es difícil ser actor en un mundo de influencers?

Todas las carreras tienen sus dificultades. El Perú no se caracteriza por tener grandes presupuestos para espectáculos, por lo que una tiene que lucharla. No podemos esperar a que solo nos llamen, sino que también debemos producir y crear. Yo me considero una creadora de contenido. La tecnología nos da un espacio importante a todos, no solo a los influencers.

Tú también eres influencer…

Sí, yo me considero una artista y también creo ser una influencer, entonces le sacó partido a ambas cosas. Pero no me siento en competencia con nadie, ojo. Yo estoy en una competencia conmigo misma solamente. Busco siempre seguir mejorando y estoy dispuesta a trabajar con cualquier artista para crear algo y compartirlo con el público.

Se te ha visto muy enamorada en las redes sociales. ¿Con Jorge Sabogal ya tienes planes de boda?

Todavía no pienso en un casamiento o matrimonio. Más bien estoy en una etapa distinta, compartiendo mis pasiones con otro artista como es él. Él es músico y compositor, y eso es un regalo para mí. Ahora me siento más plena y siento que he encontrado mi complemento perfecto en él.

¿Y la maternidad? ¿Es un tema que sigue siendo una posibilidad o ya la has descartado?

Me siento más preparada que nunca para la maternidad. Yo siempre he querido ser mamá, pero estoy esperando el momento perfecto y no que me agarre por sorpresa. Si no ocurrió antes es porque no era el momento, pero hoy me siento más preparada que nunca.

¿Qué proyectos se vienen en tu carrera?

Estoy rodando una película que se va a lanzar en noviembre de este año. Este filme toca un tema bien interesante, bastante fuerte y creo que va a generar mucha polémica en el público. Además, pronto voy a empezar a ensayar una obra de teatro que se va a lanzar a finales de año en La Plaza. Y también tengo un proyecto con mi novio (Jorge Sabogal), que es un musical que él ha escrito y que podría lanzarse el otro año.

¿Ese podría ser tu debut como directora?

Como directora, no. Yo no quisiera asumir la dirección de un proyecto tan grande sin tener una base. Quisiera ser asistente de dirección o directora adjunta, porque para este proyecto considero que la cabeza tiene que ser alguien que sepa dirigir un gran elenco.