Este jueves se celebra el Star Wars Day en todo el mundo. El 4 de mayo es una fecha que reúne a todos los seguidores de la saga intergaláctica, quienes bajo el saludo de ‘May the 4th Be With You’ celebrarán la creación de George Lucas. Lima no será la excepción.

['Star Wars': Estos son los trajes que usarán 'Kylo Ren' y 'Rey' para 'The Last Jedi']

En la capital se han preparado dos conversatorios esta tarde donde se discutirá sobre el legado de Star Wars a 40 años de la primera función de la primera cinta de la saga.

Nueve cintas después (incluida una animada) y varias series animadas y otras más en camino, Star Wars ha pasado a formar parte de la cultura popular y cada vez resulta más difícil encontrar a alguien que no conozca sobre Tatooine, Luke, R2-D2 o Darth Vader.

40 años de publicaciones de Star Wars

'The Force Perú' uno de los grupos principales de seguidores de Star Wars en el Perú ha preparado el conversatorio "40 años de publicaciones de Star Wars". Se llevará a cabo en la librería Crisol del Óvalo Gutierrez.

"En este conversatorio junto a The Force Perú celebramos el día de Star Wars hablando de los 40 años de la saga de George Lucas y la importancia que han tenido los libros y cómics desde su concepción hasta la actualidad", relata la descripción del evento que comenzará a las 7:30 pm.

Puedes ver el evento aquí

May the Fourth – Conversatorio Star Wars

La libería Ibero junto al grupo Marvelitas también han preparado una reunión para conversar sobre el legado y las próximas publicaciones de la saga intergaláctica. Comenzará a las 7:30 pm. en el local ubicado en Larcomar.

Puedes ver el evento aquí