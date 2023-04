Para Ricardo Muguerza el amor por los libros empezó desde su hogar, por un padre amoroso y paciente a la hora de narrar cuentos a sus 12 hijos. “Nosotros somos libreros de origen porque desde que tengo razón mi padre nos convocaba para la hora del cuento alrededor de la cama y lo que más recuerdo de mi infancia son esos momentos. Mi padre usaba mucho los cuentos y desde ahí nos hemos enganchado con la lectura”, contó el bibliófilo .

En entrevista con Perú21, el empresario cajamarquino revela su historia con los libros y plantea la problemática del poco hábito de lectura en el país, situación que podría traducirse en dificultades para el desarrollo profesional de las personas y en la construcción de su ciudadanía.

Por el Día Internacional del Libro , que se celebra cada 23 de abril, el fundador de la distribuidora editorial Ordecupe (Organización para el Desarrollo Cultural del Perú), Ricardo Muguerza, habla sobre la importancia de la lectura en la sociedad peruana, sobre todo, de la literatura infantil para el desarrollo de los niños.

-¿Encontraste amor por la lectura a raíz de la experiencia con la hora del cuento?

En algún momento yo pensaba que fui en busca del libro porque siempre me cautivó, pero con el tiempo descubrí que el libro es el que se encontró conmigo. Yo con el libro vivo como pez en el agua. Soy hecho para el libro como el libro es hecho para mí.

-¿En qué momento ves en la lectura un medio de vida?

Buscando trabajo muy jovencito... nacimos en Cajamarca y para buscar estudiar una carrera teníamos que trasladarnos a Lima, pero había que trabajar para ello. Buscando trabajo me encontré con el libro, pero me gustó tanto que desde los 18 años nunca me aparté de él e hice del libro un medio de vida.

Es por eso que con el tiempo pusimos un negocio familiar. Yo tomé la aventura de convertirla en empresa, pero es una organización con fines superiores que van más allá de los negocios. Vivimos del libro, pero disfrutamos tanto del trabajo que hacemos que decidimos crear la Organización para el Desarrollo Cultural del Perú (Ordecupe) porque fuimos convencidos de que el libro ha impactado muchísimo en nosotros y queremos que el libro también sea para el desarrollo integral del ciudadano.

Ahora con la virtualidad, mientras que haya una conexión de internet, podemos seguir promocionando la lectura en el Perú.

-En un mundo donde la tecnología tomó protagonismo, ¿cómo es la venta del libro físico?

En algún momento se pensaba que competíamos con el internet o con los libros electrónicos, pero con la llegada del COVID, el libro físico se puso de moda. En el encierro, las personas comenzaron a demandar de libros físicos. Tengo que contar que tuvimos una facturación que fue más arriba de las cifras históricas antes de la pandemia. Tuvimos una demanda interna de personas que buscaban matar sus horas leyendo.

-¿Qué nos falta cómo sociedad para promover la lectura, luego de que los índices de comprensión lectora en el país siguen siendo bajos?

Hace falta mayor compromiso de las autoridades locales porque a veces se espera que todo salga del gobierno central, pero quien más que los alcaldes o gobernadores regionales que ven de cerca las necesidades. Cuando vas a una provincia ves casas de apuestas, pero ninguna librería. Los gobiernos locales deben promover la lectura con las mismas condiciones de las personas que viven en la capital.

-Es cierto, se ve más casas de apuestas que bibliotecas…

Es triste, las casas de apuestas generan adicciones malévolas y se concentran más en las plazas, que están hechas paran manifestaciones culturales. Los municipios dan licencia a cualquier negocio que pudiera ser perverso, pero no promueven espacios para los libros, las artes, la música, el teatro. Hay un avance en ciudades como en Arequipa, Cusco y Cajamarca, veo esfuerzos de las autoridades por llevar ferias de libro a las plazas, pues si no hay bibliotecas, al menos hay ferias para comprar ahí.

Sin embargo, en el Perú no hay costumbre de separar dinero para libros o ir a librerías, pero con las ferias al menos la gente pasa por ahí.

-¿Son los niños el futuro por el amor a la lectura?

Cuando yo empiezo en los años 80 se pensaba que los libros era para niños que ya sabían leer. Actualmente, las mujeres embarazadas compran libros para que sus bebés se vayan relacionando con los sonidos, ruidos o voces. La facturación de libros infantiles hoy es inmensa, eso nos hace pensar que estamos cultivando el hábito de la lectura en la primera infancia.

-¿Cómo promover el hábito de la lectura en los niños?

Para los niños que están sobre los 6 y 7 años mi consejo es llevarlos a las ferias y dejar que ellos mismos escojan los libros que quieran, no sugerirle o imponer el tipo de lectura. Hay que dejar que el niño escoja porque de esta manera le va a nacer leerlo. Poco a poco, el niño irá escogiendo libros más interesantes, pero el libro es como la ropa: si tú eliges por él, no le va a gustar. Primero hay que dejar que los niños escojan y segundo que lean por el placer de la lectura, ya que es una forma de volver los hábitos más amigables.

-¿En el futuro habrá otro Ricardo Muguerza, que sea principal promotor de la lectura en el Perú?

Habrá muchos porque los niños lectores nos van a querer imitar, van a querer promover la lectura y la generosidad a partir del libro. Hay gente que dice: ‘no prestes tu librito porque no te van a devolver’. Yo digo ‘préstalo’ si ya lo leíste, el libro es un producto tan noble y bello que puede impactar a muchas personas y cumplir con el propósito de su autor.

-A raíz de tu experiencia, ¿cuáles son los beneficios de la lectura?

Siempre diré que hay una gran diferencia del adulto o niño que lee con el que no lo hace, la lectura enriquece el vocabulario y amplía nuestros conocimientos. Si no hacemos ejercicio del lenguaje vamos a presentar problemas en el futuro porque vamos a tener limitaciones a la hora de comunicarnos porque no habrá un buen vocabulario, ya que la literatura es un gran aliado para ello. No conozco a alguien que haya hecho un bonito discurso y no sea un gran lector. El beneficio de la lectura no es solamente satisfacción, la lectura realmente contribuye al desarrollo integral del ser humano: nos hace mejores personas.

