Se cumple un mes desde que Milena Warthon nos representó en el Festival de Viña del Mar y donde fue merecedora de la Gaviota de Plata en la categoría folklórica. Ahora, la joven cantante presenta su nuevo single ‘Azúcar’, en el que abre su corazón y se muestra en su lado más vulnerable. Este sábado 1 de abril se presentará en un gran concierto denominado ‘Triunfadoras en Viña del Mar’ junto a Susan Ochoa en el centro de convenciones Bianca, Barranco.

En entrevista con Perú21, la intérprete de ‘Warmisitay’ se embarca en una nueva aventura musical con un tema que habla de cómo supera los momentos duros, sobre todo de las críticas que recibe en redes sociales.

Milena no solo es una joven cantante que busca un lugar en la industria musical, sino una profesional en la área de comunicaciones, pues en julio de 2022 culminó la universidad y está a la espera de su graduación.

“Ya no estoy estudiando y ahora es más sencillo, todo lo que pasó después de mitad de año ha sido más ‘heavy’, creo que no hubiera podido lograrlo si no terminaba la universidad”, declaró la intérprete peruana.

Por el momento está enfocada en la música, pero no descarta una especialización donde pueda unir su profesión con su pasión. “Mi carrera es la música, pero no descarto la posibilidad de hacer un máster relacionado con la industria musical. Por ahora, estoy en canto, baile y estoy por sacar mi disco, creo que sería imposible”, revela la cantante de pop andino.

-Hablando de disco, ¿ya tenemos fecha disponible para su lanzamiento?

El lanzamiento es en mayo y estamos programando un concierto que va a ser el 17 de junio.

- ¿Tu participación en Viña te brindó esa visibilización que buscabas?

Sin duda, Viña ha sido una gran plataforma para hacerme conocer en todo el Perú, Chile y otros países de Latinoamérica. Estoy agradecida porque sabía que desde el día uno iba a poder visibilizarme. Sabía que si no ganaba igual iba a tener un impacto porque hay gente que le iba a gustar lo que yo hago, por eso traté de aprovecharlo al 100%. Igual la fama va y viene, el auge va y viene, te mentiría si te digo que esto va a durar para siempre porque ya está bajando, eso habrá durado aproximadamente un mes, pero igual estamos haciendo muchas cosas. Estamos enfocados en sacar música, capitalizando esa fama con canciones, mi disco y haciendo carrera.

Milena Warthon celebra su triunfo en Viña. (Foto: Instagram Milena Warthon)

- Tu participación en Chile fue muy seguida en redes. ¿Limaste asperezas con el colombiano Fredy Harel, vocalista de Bazurto All Stars?

Nunca me he peleado con alguien. No me había dado cuenta de todo lo que se estaba hablando en el Perú hasta que al día siguiente vi el video cuando gané y me aparecieron todas las noticias, dije: ‘wow, qué pasa aquí', yo ni cuenta me había dado. Decidimos conversar con su grupo, con Fredy, y llegamos a un punto. Al inicio me sentí un poco dolida porque estaba con las emociones a flor de piel. Por eso, también entiendo que él se sintió dolido y por eso su reacción, pero decidimos dejarlo ahí y quedarnos con las buenas experiencias que tuvimos con todos los compañeros porque, al fin y al cabo, es una competencia y hay mucha tensión.

¿Cómo va tu relación con el ‘hate’ que recibes en redes sociales?

Ya voy por el tercer año de popularidad en redes y desde el día 1 he tenido mucho ‘hate’, obviamente que la primera vez que me pasó no lo tomé bien porque me afectó mucho, pero estás cositas nos sirven para seguir aprendiendo. Siempre habrá un porcentaje de gente que te estará molestando, pero las personas que te quieren siempre serán más. Ahora que gané en Viña también recibí muchos comentarios que no sumaban al momento en el que yo estaba pasando o a lo que significaba mi participación en el festival, pero igual lo tomé a bien.

Es importante visibilizar que existe el ‘hate’ en redes, no deberíamos hacernos los locos, a mí me gusta hacer notar que hay gente que ataca, los usuarios que tiran ‘hate’ no están ocupados en su vida. Soy una chica que tiene 23 años y créeme que no voy a ser perfecta ni a los 50, yo estoy creciendo en el mundo que me ha tocado vivir con mi realidad, estoy abrazando la música que es mi pasión.

-¿Te consideras una influencer, además de comunicadora y cantante?

Es una palabra que puede tener muchas definiciones, pero me considero una influencer de música 100%, hago mis videos chistosos, pero es para que mi música se vuelva viral y la escuchen más personas. Tú entras a mis redes sociales y vas a ver qué todos los vídeos tienen al menos un poquito de alguna canción mía.

-Insistes mucho con tus canciones en redes.

Sí, pero yo quiero que mi canción siga estando trending, cómo no la voy a usar. Ahora que acabo de sacar ‘Azúcar’ voy a estar como mosquito insistiendo con mi canción para que la gente pueda escucharla porque si no, no tiene sentido. Además, siempre me ha funcionado muy bien.

-Háblame de tu última canción ‘Azúcar’, ¿qué significa para ti?

Voy creciendo como músico y a la par como persona, como mujer, como profesional, como persona que vive en una sociedad muy tóxica, y a través de mis canciones hago reflexiones. Si te das cuenta, todas las campañas que hago tienen una reflexión, tiene un porqué, ahora que acabo de sacar ‘Azúcar’ habla de salud mental, de abrazar a tu niño interior.

Me pasó algo súper fuerte antes de ir Viña, por eso era importante estar ahí, es por la mujer andina, lo que significaba para mí estar ahí y representar a todas las mujeres de mi comunidad que si bien tenemos historias diferentes, tenemos algo que nos une, que es la sangre, nuestras pasiones, nuestras raíces, y era importante para mí comentar que todavía es difícil ser una mujer andina en el Perú, todavía hay machismo y racismo. Ocupé un lugar en el festival que no siempre está por personas de mi comunidad. Estoy visibilizando a personas que usualmente no se les visibiliza, entonces de eso más o menos hablo yo.

‘Azúcar’ es canción personal porque es como una conversación conmigo misma, con mi yo chiquitita, también viendo una introspección de cómo me he sentido en todos estos años. A pesar de que estoy creciendo sigo siendo la misma, sigo manteniendo mi luz y eso es lo importante.

- ¿Estás preparando nuevas colaboraciones?

Uf, tengo mucha gente en cola en mi mente, estoy buscando uno que otro feat, pero hay muchas artistas fascinantes en el Perú con los que me gustaría colaborar, en Chile también conocí a mucha gente, pero no me gustaría soltarte nombres y que al final me terminen fallando.

TRIUNFADORAS EN VIÑA DEL MAR

Milena Warthon y Susan Ochoa, las ganadoras absolutas de las gaviotas de plata en Viña del Mar en Chile, estarán por primera vez juntas en un mismo escenario con lo mejor de su repertorio, la cita es el sábado 1 de abril a las 10 de la noche en el Centro de convenciones Bianca (Barranco).

La entrada para el evento está desde los 64 soles. Mayor información en Teleticket .





Autoficha

- “Tengo dos platos favoritos. Me gusta el ceviche con causa de pulpa de cangrejo y chicharrón. En mis cumpleaños como lomo fino con palta, huevo frito y arroz, mi papá siempre me da carne porque me gusta mucho. Me gustaría ser vegetariana en algún momento, pero lo veo difícil”.

- “Cusco es una de mis ciudades favoritas del Perú, me gusta muchísimo porque es un lugar mágico. Yungay también me gusta porque es la tierra de mi mamá, es una ciudad chiquita sin mucho movimiento, pero ahí está su encanto, tiene un cielo maravilloso. Me gustaba ir a Abancay antes porque veía a mis abuelos y pasaba las navidades allá. Me encanta el mar, un mar hermoso para mí es el mejor plan”.

VIDEO RECOMENDADO