¿En qué momento el estudiante de ingeniería electrónica se convirtió en actor?

“Yo creo que fue al revés”, responde el actor. La ingeniería le atraía, pero era más la presión familiar. “Mi viejo me vio cambiando un foco y dijo: ah, ingeniero electrónico”, recuerda a su padre, un profesor boliviano de ascendencia belga.

Lo más primario fue hacer reír a alguien y eso le atraía. Contar un chiste o por la forma de hablar. Provocar una risa. El adolescente que no le gustaba estar quieto ni sentado encontró su lugar en un primer taller de teatro del colegio, dictado por Javier Echevarría, y su primera muestra, “El de la valija”, obra de Sebastián Salazar Bondy, donde también estuvo Santiago Maguil. “Esto es lo que quiero hacer”, pensó. Pero antes había que respetar al mandato familiar: estudiar en la universidad. Postuló a la UNI. “Hasta el día de hoy busco mi nombre en los resultados”, me dice y ríe Renzo Schuller. Postuló dos veces a la Católica, pero ingresó a la Ricardo Palma.

Hasta que un día detuvo el tiempo, en los minutos previos a una exposición en el aula universitaria. “¿Qué pasa si me voy?”, “¿qué voy a hacer de mi vida?”, se cuestionó en silencio. “El grupo del señor Schuller, adelante”, ordenó el profesor. Renzo alzó la mirada, caminó hacia la pizarra, pero en el hombro llevaba su mochila. Giró hacia la puerta y dejó el salón de clases para no volver.

Vienes de Schullerías (No Somos TV) en YouTube y empezaste otro canal con Mathias Brivio (Doble mitra). ¿Por qué la necesidad de diversificarse hacia YouTube cuando además estás en televisión, ahora con Esto es guerra?

Agradezco porque nunca he tenido épocas difíciles. Siempre estoy en actividad tratando de generar distintas cosas. Y ahora, incluso, quiero hacer mi propio canal.

Porque, finalmente, en YouTube, salvo que seas viral, no se gana dinero ahí mismo.

Es a largo tiempo. Pero, gracias a Dios, con mi proyecto que estoy armando, mi canal, ya tengo el apoyo de algunas marcas. Sí, tengo chamba en tele, pero la tele es muy efímera, uno nunca sabe cuánto vas a durar. Y siempre me trato de mantener vigente. Me pican los pies, no puedo estar tranquilo. Pero en un canal propio en YouTube puedes hacer lo que te dé la gana.

Renzo Schuller regresa a la TV con Esto es guerra y alista su canal de YouTube. (Foto: Martin Pauca).

YouTube ya es el presente.

Ya mucha gente vive de eso. Estoy enamorado de mi proyecto, de mi canal, que se llamará Renzo Schuller y el primer programa que estoy haciendo es Schullerías, pero cambiando algunas cosas, probando. Y haré otros pequeños programas.

Y aparece el viejo debate: ¿nace YouTube y muere la televisión?

No creo que pase eso. Lo mismo que ocurrió con la televisión y la radio. Son otras formas, otros públicos. Se trata de aprender uno del otro. He hecho mucha televisión y sé cómo funciona, y ahí me cuido con muchas cosas, en YouTube es distinto.

Pero, en varios casos, en YouTube no hay que cuidarse. Se trata de ser como uno es, ¿no?

Hay quienes dicen: “Voy a hacer lo que me dé la gana”, pero a veces siento que es forzado. Igual siempre me cuido porque no significa que en YouTube haré lo que sea sin ser yo.

¿Hay excesos en YouTube?

Puede haber de todo. Pero depende de cada quien; cada quien se autorregula y hay público para cada cosa. A diferencia de la televisión donde hay un medio que te regula y uno termina más agotado en un programa porque estás pensando más en qué no decir. Y hoy por hoy no puedes decir nada. Y no solo eso, la gente va a esperar que digas cualquier cosa para que le den la vuelta y generen cosas que no vienen al caso.

¿Eso no te satura?

En algún momento me dedicaba solo a actuar para no ensuciar mi carrera como actor. Tenía mis prejuicios tontos. Hasta que dije: aguanta, e hice Polizontes.

En Polizontes eras un youtuber.

Exacto.

¿No dudaste ahora que te llamaron para Esto es guerra?

En su momento dejé Combate porque quería hacer otras cosas, había cosas que ya no me gustaban mucho. Pero a veces te jala la televisión. Y lo que pasa es que también se ha creado un prejuicio (con los reality). Y cuando estoy en el programa me cuido muchísimo. Pero no dejo de jugar con el humor. Siempre me ha gustado hacer de todo.

Con más de 20 años en la televisión, ¿dirías que hay una evolución?

No sé si hablar de evolución, ha habido un cambio definitivamente. Eso sí, la televisión abierta se ha ido adaptando a cada época.

¿YouTube qué te enseña?

A ser más constante, ahí depende de ti nomás.

¿Y la actuación?

Me enseñó responsabilidad, orden, disciplina, es como el deporte.

Vayamos a esa escena en la que intempestivamente dejas la universidad. ¿Qué te dijeron en tu casa?

No recuerdo qué más pasó ese día. Pero luego mi viejo me preguntó si estaba yendo a la universidad. Dije que no. A mis papás les dije que me gustaba la actuación. “Ya, hagamos una cosa, métete a estudiar, pero métete bien y sácate el ancho”, me dijo mi viejo. Y me metí solo, porque mi viejo no conocía nada eso. Toqué puertas para averiguar qué era esto, qué era lo otro. Me metí a cuanto taller hubiera y así empezaron a salir algunas cosas.

¿Hoy qué te dice tu padre?

Está feliz (sonríe).

AUTOFICHA:

-“Soy Renzo Fernando Schuller Demicheli, tengo 47 años, del 9 de octubre del 76. Nací en Lima. Mi padre es de Bolivia y mi madre del Callao. Mi bisabuelo materno era de Italia. Tengo de italiano, del rico llauca, de belga, de Bolivia, soy un híbrido (risas)”.

-“Ingresé a Ingeniería Electrónica, pero no acabé. También estudié Diseño Publicitario, actuación, improvisación, clown, construcción de personaje, edición. De todo lo que he hecho en televisión y teatro recuerdo todo. Me siento orgulloso de todo lo que hice”.

-“De todo se aprende, cada etapa por la que he pasado ha sido positiva. Actualmente, estoy en Esto es guerra y mi canal lo empiezo la primera semana de diciembre. El primer programa será Schullerías pero con cosas nuevas. En cine hay proyectos, estoy viendo hasta producir. Tengo también el unipersonal”.

