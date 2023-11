Está en casa. Lo primero que hace es correr la cortina blanca de la ventana en lo alto de una pared también blanca. “Voy a cerrar para que esto de acá no moleste”, me dice. “Está mejor así, ¿no?”, agrega. “¿Cómo te va?”, vuelve a preguntar desde Los Ángeles. Christian Meier se acomoda sobre su asiento, mueve el celular y al lado derecho deja notar el teclado donde compuso su reciente álbum He vuelto a casa.

Gira la cámara nuevamente y apunta a las ilustraciones que hizo alguna vez. Gana notoriedad un retrato de Bruce Springsteen, ‘El Jefe’. Trabajos hechos a mano, con herramientas como el aerógrafo y los colores; la prehistoria del Diseño Gráfico, carrera que empezó a finales de los 80, al mismo tiempo que Arena Hash, el cuarteto limeño que alcanzó elevados niveles de popularidad y dejó icónicas canciones del pop rock peruano.

Está en casa. Además del teclado, que puede ser un simulador, tiene la computadora, con programas abiertos, y un micrófono. “No necesito más. Armo las maquetas, se las paso al productor y él las convierte en HD y a colores”, me dice mientras sonríe de medio lado, relajado y con voz serena.

Un amigo me dijo sobre “Nada igual” (reciente single de He vuelto a casa): “Me gusta la melancolía que logra Christian”. Y es cierto, es una canción triste.

(Sonríe). Es curioso porque “Nada igual” la empecé a escribir cuando me di cuenta de que “Quédate” estaba por cumplir 30 años de haber sido escrita. “Quédate” sale en el álbum Primero en mojarme del año 99, pero la escribí cuando todavía estaba en Arena Hash, a los 22 años, en el verano del 93, y la tuve guardada.

¿“Quédate” se la presentaste a los Arena Hash?

Se las hice escuchar, pero no para que sea parte de la banda, porque ya estábamos a punto de patear el tablero. Así como Pedro nos había presentado todo su disco No existen técnicas para olvidar… “Quédate” es cortavenas. Me puse a pensar: si “Quédate” habla de la ausencia y estoy escribiendo una canción que me da la misma cadencia, el mismo sentimiento, escribiré algo que sea casi como una secuela de “Quédate”. Creo que “Nada igual” va a envejecer tan bonito como “Quédate”.

¿Hay consciencia sobre el nivel de melancolía de Christian Meier en sus canciones?

Probablemente, ves una foto mía, posando, promocionando un producto y no vas a tener en cuenta que también tengo sentimientos (ríe), que también tengo una vida que así de incierta es alegre y con momentos tristes.

Es cierto, a veces no eres Christian Meier, eres la foto.

Hay que separar la imagen pública del artista, de la persona. Pero en esta etapa de mi vida ya no tengo que probarle nada a nadie, hago las cosas que me nacen de una manera natural.

“He vuelto a casa”, la canción, me hace pensar en Bruce Springsteen, conserva una melancolía luminosa, que suena a contradicción, pero no lo es.

Sí, sé a lo que te refieres, es como una luz al final del túnel. Es como una melancolía esperanzadora, ¿no? Este disco podría ser un regreso a la raíz del primer disco. La manera como escribí el primer disco, ha sido la manera como escribí este disco: solo, con un futuro incierto.

¿Eso quiere decir que se escribe mejor cuando estamos peor?

(Risas). Como dice Meryl Streep: hay que convertir ese dolor en arte. Detrás de cada triunfo también hay fracasos.

¿Cuáles han sido tus fracasos?

Hermano, ¿nunca has visto Un marciano llamado deseo? (risas). Pero dos años después fui El Zorro (ríe). La vida no se trata de cuántos golpes recibes, sino de cuántas veces te levantas.

Vuelvo a Bruce Springsteen. ¿'El Jefe’ es como un faro para ti?

Lo descubrí como a los 14 años y creo que fue una de las razones por las cuales quise ser músico. Siempre ha sido un referente de una carrera longeva, de alguien que sabe exactamente dónde quiere estar.

Otro músico que tiene a Bruce Springsteen como referente es Daniel F.

Sabía de Daniel y su afinidad. De hecho cuando lo escuchas encuentras mucho de Springsteen. Es una bonita manera de ver que el arte se puede expandir en una serie de posibilidades. Sí, probablemente, Daniel y yo tengamos carreras totalmente opuestas, pero partimos de la misma raíz.

Es bueno que el factor Springsteen una dos ‘extremos’ que a veces no solo parecen separados sino divorciados, ¿no?

Sí. Recuerdo que cuando lancé “Alguien” en el álbum de Once noches, en 2002, la pusieron a la mitad de una entrevista de radio y Daniel hizo comentarios muy buenos, lo cual me alegra muchísimo.

¿Cómo explicar esta curva en tu música: al comienzo tal vez se desconfiaba del actor de novelas que empezaba con “Carreteras mojadas” y hoy, más de 20 años después, caemos en cuenta de que son canciones que mágicamente han madurado?

Es muy curioso. Si no hubiera hecho telenovelas cuando salí de Arena Hash, la concepción hubiera sido totalmente distinta. Yo creo que la gente que creció conmigo también maduró y también se quitó el prejuicio de encima.

¿Te paras frente a un espejo y a quién ves?

(Ríe). Me veo mucho más contento conmigo. Me veo no sucumbiendo ante una industria parametrizada, he podido ser yo. Creo que mis discos y mi música siempre ha sido muy honestos.

AUTOFICHA:

-“Soy Christian Dietrich Meier Zender. Dietrich era el segundo nombre de mi abuelo. Tengo 53 años. Nací en Lima. Terminé el colegio y a los 15 días comienzo dos proyectos a la vez: mi carrera de diseñador gráfico y Arena Hash, inicio ambos con 17 años, en enero de 1988″.

-“Me dediqué a la música y a actuar, y ya más grande estudié cine como director. Siempre estoy escribiendo, aunque en el último año he parado porque me dediqué a hacer el disco. Tengo historias que me gustaría terminar, pero estoy abocado a la música y su promoción”.

-“(Sobre escribir un libro), no lo sé… ¿Ficción o autobiografía? Hay cosas que sí me gustaría escribir, pero creo que todavía no es el momento para eso, pero sí hay historias que me gustaría escribir. Y ahora se viene la promoción internacional del disco, vamos a México, Miami. Y retomar la gira en el Perú”.

