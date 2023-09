Ella hace la primera pregunta. La curiosidad la tiene instalada desde siempre y la expresa a través de su profunda mirada, casi no parpadea. Una contagiosa sonrisa disfraza sus intenciones.

Primero escucha, atenta. Su abuelo era una enciclopedia. Narraba las historias de cuando vivía en el Cusco. Ella, natural de Tarapoto, se entrenaba en el fino ejercicio de escucharlo, atenta.

Hoy Paola Moreno ejerce el oficio de escuchar y preguntar. Lo hace como periodista, formada en el País Vasco, en Bilbao, España. Ha sido parte de una diversa parrilla de programas televisivos. Abordó la salud en Junta médica, conformó noticieros y realizó entrevistas en Plano detalle. Mientras continúa al frente de Modo bicentenario, se alista para estrenar, este 2 de octubre, el programa Más conectados, magazine de entretenimiento, por las mañanas, al lado de figuras como Christopher Gianotti y Natalia Salas, vía TV Perú.

Enciendo la grabadora. Ahora me toca preguntar.

-¿Tu abuelo te vio como periodista?

No... Sabía que estudiaba la carrera. Pero él falleció.

-¿Fuiste más pegada a él?

Me crie con mi papá y mis abuelos paternos. Mi abuelo fue ingeniero agrónomo, estudiante de la Agraria, superestudioso, todo el día lo veías con un libro en la mano, él nos enseñaba todas las tareas del colegio.

-¿Qué tienes de él?

Creo que el gusto por leer. Si íbamos al supermercado, se iba al área donde vendían libros.

-Y todo periodista debe leer.

Tiene que...

-¿Y tu madre?

Mis padres se divorciaron cuando éramos pequeños. Mi mamá se fue a vivir a España y al poco tiempo, me fui yo también.

-Por eso estudiaste en el País Vasco.

Ella vivía ahí. Me fui con 15 años, estaba en tercero de media. Tenía muchas ganas de conocer cosas nuevas, nunca había viajado a otro país.

Paola Moreno brilla con luz propia en TV Perú. (Foto: Javier Zapata).

-¿Cómo te nutrió el País Vasco?

Es una de las comunidades autónomas más ricas, económicamente hablando, de España. Es también una de las comunidades más caras, pero también los sueldos son más elevados. Es hermosa, estás rodeada de montañas, llueve muchísimo, hay paisajes bonitos, mucha cultura.

-¿Y por qué volviste?

Estuve 10 años allá, acabé la carrera, practiqué en una agencia de noticias. Pero vino la crisis económica, en 2009: fue tremenda, la gente se quedó sin trabajo, tuvieron que dejar sus casas porque no podían pagar la hipoteca. Los que salíamos de la universidad no encontrábamos trabajo. Mi mamá me dijo “por qué no pruebas suerte y vas a Perú”. Y compré mi pasaje de ida.

-No lo dudaste.

No podía esperar a que pase más tiempo. No quería llegar a los 30 años sin ejercer mi carrera.

-Bueno, tu madre se fue a España para trabajar. Al parecer, es autónoma y decidida.

Mi mamá siempre estuvo presente. Ella se fue para poder llevarnos.

-¿Eres como ella?

Sí. Soy muy independiente. Me gusta hacer mis cosas sola, tener mi trabajo, tener mi casa, tomar mis propias decisiones, no depender de nadie. En el País Vasco empecé a trabajar desde los 16 años.

-¿En qué trabajaste?

En una cafetería. En una tienda de ropa. He cuidado niños.

-¿Volver al Perú no fue chocante?

Volví en 2014. Me chocó, fue duro. Encontrar el tráfico, el desorden, la inseguridad. Al poco tiempo de llegar aquí me robaron. Subí a un micro rumbo a Magdalena. Me acerqué a un señor mayor y le pregunté dónde podía bajar. Muy amable empezó a hablarme, pero mientras lo hacía, me abrió el bolso y me sacó la billetera. Me di cuenta cuando bajé.

-Justo fuiste donde el ‘choro’ a preguntarle...

(Risas). Totalmente inocente... Me bautizaron.

-Ya en Lima, te tocó hacer programas para niños, salud, noticieros y entrevistas. ¿Ya estás donde lo proyectaste?

El programa de entrevistas (Plano detalle) me dio una satisfacción enorme. Fue hacer una entrevista diaria o hasta dos. Soy ‘chancona’, no espero que la producción me dé la información, busco hasta debajo de las piedras a ver qué puedo encontrar de esa persona.

-Pero también hay el riesgo de saturarse de información y perder sorpresa, ¿no?

Claro, eso es algo que he aprendido. Antes quería saber toda su vida de pe a pa; entonces, ya sabía todo lo que me iba a contar. He ido aprendiendo y dosificando.

-Porque el televidente también se engancha con tu sorpresa.

Buscar la forma de llegar a una anécdota que nadie ha escuchado y que incluso el invitado se sorprende de decirlo... Muchas veces entran en juego los apoyos que puedes encontrar en un conocido del entrevistado para conocer sus manías o lo que detesta.

-¿Qué manías tienes?

El orden (ríe). Me gusta que todo esté en su sitio. Tampoco a nivel clínico. También me han dicho que soy muy perfeccionista, que está en mi trabajo y en mi vida diaria. Si no sale como yo quiero, me frustro un poquito... Pero te diré la verdad, jamás en mi vida pensé ser conductora de televisión.

-Dices que eres tímida y no te creo.

Soy tímida. Puedo estar con un grupo de gente y no digo ni una sola palabra. No soy de las que entra a un lugar y tiene el protagonismo. Primero observo, tanteo el terreno (risas)… Cuando acabé la carrera, quería hacer prensa escrita. Pero mira tú…

-¿Qué es lo importante en un periodista?

Lo importante es la curiosidad, la integridad, la ética. Es mostrar tus valores.

-¿Qué te pone de mal humor?

Mis compañeros de trabajo me dicen que soy renegona. Me desespera que la gente solo piensa en sí misma y no le interesa cómo puede perjudicar al resto. Pasa cuando un carro obstruye el tránsito y le da lo mismo. Siento que la gente está muy enfadada todo el tiempo. Creo que el caos en que vivimos nos pone muy irascibles, creo que estamos cansados… ¿Tú qué dirías?

-Bueno, sí, a veces…

O cuando la gente bota la basura al piso.

-¿No te dan ganas de volver al País Vasco?

Estoy contenta con lo que he conseguido en Perú.

-¿Qué pensaría tu abuelo de tu trabajo?

Estaría contento, sobre todo si me viera en las coberturas del Inti Raymi. Me hubiese dicho: “Muy bien, guagüita” (sonríe).

AUTOFICHA:

-“Soy Gina Paola Moreno Aching. Mi mamá se llama Gina. Tengo 33 años, casi 34. Toda mi familia materna es de Lamas. Y a mi papá por trabajo lo mandaron a Tarapoto, donde se conocieron con mi mamá, y yo nací en Tarapoto”.

-“Estudié Periodismo en la Universidad del País Vasco. Hice un año de Derecho. Comencé en el noticiero de América Noticias. Entré a TV Perú como redactora y asistente de producción. Hoy en salud fue mi primera experiencia como conductora”.

-“Después fue Junta médica, luego Aprendo en casa. A la par, ya había empezado con Modo bicentenario y noticieros. Y de ahí Plano detalle. Se viene Más conectados, abordará coyuntura, pero con nuestro estilo; cocina, salud, cultura, englobaremos todo”.

