Se vivió una explosión de gloria entre las estrellas más importantes del año. El talento cinematográfico más aclamado de Hollywood se dio cita ayer en el Teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles para los Premios Óscar 2024, en medio de una lluvia de glamour que reconoció a lo mejor del séptimo arte a nivel mundial. Los flashes centraron su lente en Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, ganadora estelar del evento, con siete premios. Emma Stone, por su papel en Pobres criaturas, y Cillian Murphy, por Oppenheimer, celebraron como mejores artistas de su género ante las miradas de creadores y amantes del cine de diversas regiones del planeta.

La gala, a cargo del comediante Jimmy Kimmel, abrió su telón con una jocosa broma del presentador sobre la no nominación de Barbie en la categoría de Mejor dirección y Mejor actriz protagonista. Las estatuillas empezaron a iluminar el escenario con los triunfos de Da’Vine Joy Randolph en la categoría Mejor actriz de reparto por su papel en Los que se quedan; de War Is Over! Inspirado en la música de John & Yoko en Mejor corto animado; de El niño y la garza como Mejor película de animación; de Arthur Harari y Justine Triet en Mejor guion original por Anatomía de una caída; y de Cord Jefferson en Mejor guion adaptado por American Fiction.

Como apertura de bloques musicales, Billie Eilish y Finneas O’Connell cautivaron los corazones del público con el emotivo tema “What Was I Made For?”. Posterior a ello, los miembros de la Academia premiaron a Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston en la segmentación Mejor maquillaje y Peinado por la sorprendente transformación de Emma Stone en la inquietante Bella Baxter en Pobres criaturas, filme que procedió a conquistar las estatuillas de Mejor diseño de producción y Mejor diseño de vestuario, sección que fue presentada por el carismático John Cena en total desnudez.

Tras el recital de “Wahzhazhe (A Song For My People)” de la cinta Los asesinos de la luna de las flores, Bad Bunny y Dwayne Johnson otorgaron el Óscar a Mejor película internacional al largometraje británico La zona de interés, que logró una sorpresiva victoria ante la popular Sociedad de la nieve. Seguido de ello, Robert Downey Jr. obtuvo el primer Óscar de su carrera en la categoría Mejor actor de reparto por su destacado trabajo en Oppenheimer, que mantuvo su camino triunfante como Mejor montaje al narrar la vida del padre de la bomba atómica en diversas épocas de la historia.

También se reconoció a los títulos La última tienda de reparaciones en la categoría Mejor corto documental; a 20 días en Mariupol como Mejor documental; a La maravillosa historia de Henry Sugar en Mejor cortometraje de ficción; a la exitosa Oppenheimer en Mejor fotografía y Mejor banda sonora; a La zona de interés en Mejor sonido; y a Barbie, con el tema “What Was I Made For?”, en Mejor canción original.

EL INSTANTE ESPERADO

El momento culminante de la velada llegó con la esperada premiación del irlandés Cillian Murphy por su interpretación de Robert Oppenheimer. Además, Christopher Nolan coronó el primer Óscar de su amplia trayectoria como Mejor director gracias a su destacada labor en Oppenheimer. El notable trabajo de Emma Stone en Pobres criaturas fue merecedor del premio a Mejor actriz.

Oppenheimer cerró su gran noche con el meritorio Óscar en la categoría Mejor película, sumando un total de siete estatuillas en una celebración para los libros de historia, que marca su temporada perfecta al llevarse los máximos galardones en los Globos de Oro, Critics Choice, SAG, PGA, DGA y BAFTA. Ganó el cine.