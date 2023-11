Próximos a presentarse en Lima como parte del Indie Rock Fest 2023, Emily Haines, la voz y alma de Metric, revela el secreto detrás del éxito de la banda. Además, recuerda la colaboración con el mítico Lou Reed y asegura que seguirá rockeando cuando cumpla 70 años. Llegará junto con su banda Metric el próximo 25 de noviembre. La cita es en Arena 1.

No muchas bandas canadienses logran alcanzar la internacionalización. ¿Cuál es el secreto para hacer eso?

Sinceramente, todo lo que hemos hecho ha sido muy terco y raro, así que no sé si existe una receta para el éxito. Lo que pasa es que a veces el ego puede impedirte aceptar que, si quieres viajar por el mundo, puede que no sea al nivel que tienes en casa. Entonces Metric es como una banda de coliseos en Canadá, ¿verdad? Son como 12,000 entradas, pero si tengo la oportunidad de venir al Perú, no voy a esperar que suceda igual. Entonces, si hay mil personas, son mil personas, eso me hace feliz. Claro, más es mejor, pero sabes que podemos conocer personas de todo el mundo. No es práctico, pero es divertido.

Esa es la verdadera esencia de la música: compartir la pasión, ¿verdad?

Eso es. Y es un desafío para nosotros porque somos independientes. Para muchos artistas, ser punk o rebelde es algo estético, pero en el aspecto empresarial son convencionales. Lo entiendo totalmente. No todos tienen el valor de hacerlo de forma independiente porque es mucho trabajo. Es un desafío grande hacerlo sin una maquinaria detrás de nosotros, pero luego tenemos conversaciones como esta o el mismo concierto, y todo cobra sentido y significado diferente a que si fuéramos megaestrellas.

El mundo está de cabeza. Necesitamos encontrar cosas que nos hagan creer en el amor, en la esperanza. ¿La música es un medio para lograrlo?

Sí, claro. Musicalmente, líricamente habrás notado que la mayor parte de lo que escribo es lento, introspectivo y tan jodidamente triste. La clave de Metric es que tomamos esos sentimientos tan reales y les ponemos mucha energía, sonido y movimiento.

Metric nació en los 90 y gran parte de la música de esa época tiene letras deprimentes. Tienes, por ejemplo, a Beck cantando “I’m a Loser Baby”, tienes a Radiohead cantando “I’m a Creep” y “I’m a Weirdo”, tienes a Blind Melon cantando “No Rain”, Soul Asylum cantando “Runaway Train”, toda esa música realmente triste. Pero para muchos esa música los anima.

Me ocurre lo mismo. Se trata del interés de nuestra generación por la autenticidad, de que alguien no está mintiendo, que no está siendo falso y aparentemente perfecto. Eso sería increíblemente aburrido. Ese tipo de letras tristes te hace pensar, genial, alguien siente lo que yo estoy sintiendo ahora mismo.

Esa es la belleza de las letras tristes: que la gente puede identificarse con ellas, sentirse comprendidos.

Sí, te identificas con ello, pero no te deprime. Te identificas con ella y dices: me encanta esta canción. Eso es lo que tratamos de hacer, especialmente con el concepto de nuestro último álbum Formentera.

¿Cuánto de la escena de Nueva York ha influenciado en ustedes? Tuviste bastante cercanía con Lou Reed, ¿cierto?

De niña, mi hermano controlaba mi gusto musical porque me veía escuchando lo que él consideraba basura en la radio. Él nació en Nueva York. Mi familia tenía una existencia nómada. Escuché las letras de Lou Reed, y su estilo observador y sus historias. Y el hecho de que The Velvet Underground es, de hecho, bastante tierno. Muchas veces las personas más dulces y sensibles son aquellas que más se blindan. Conocí a Lou en un tributo a Neil Young. Por alguna razón él vio más allá de los sintetizadores y la onda new wave e hicimos clic en un nivel más fundamental. Sé que él apreció los escritos de mi padre y mis historias con los raros de Nueva York. Creo que vio también que soy una rara y los raros se juntan. Nos identificamos con el otro. Es increíble que él haya vivido tantas décadas considerando el estilo de vida de los 70. Tocamos juntos con el Radio City Music Hall en Nueva York en 2012. Fue tan genuino, del corazón. Se sentía eso entre nosotros. Íbamos a tocar juntos luego, pero me mandó un email diciendo: Emily, lo siento, te amo, pero no puedo hacerlo. Fue el último e-mail que tuve de él. Increíble pensar que nuestros caminos se cruzaron mientras él estaba acá.

Hablando de Nueva York, tú tienes esa vibra cool al estilo de Debbie Harry (de Blondie). Ambas muy bonitas, que hacen buena música. ¿Sientes eso?

Gracioso que lo digas porque en nuestras primeras entrevistas nos comparaban con Blondie y yo lo rechazaba. Hay algo cuando uno tiene 20 años que rechazas la idea de que puedes parecerte a otro. Ahora aprecio cuando me ponen al nivel de Debbie Harry. Me hace sentir honrada. Ella inspira y sigue sonando excelente.

¿Te ves rockeando a los 70 años?

Terroríficamente sí, lo que sea que signifique. Jimmy y yo hicimos unos shows acústicos en Londres, París y Berlín. Era solo piano, guitarra acústica y voz, algo más calmado, pero el público estaba loco. Cantaban todo como si fuera punk rock y, pese a que era música más tranquila, la energía era la misma. Eso fue muy emocionante, así que estaré rockeando con piano y guitarra acústica a los 70 años, pero sospecho que con la misma energía.

AUTOFICHA

- Emily Haines y James Shaw formaron un dúo en el año 1998 bajo el nombre de Mainstream, en Toronto, Canadá. Luego de su primer álbum homónimo, cambiaron el nombre a Metric. Poco después se unieron al grupo Joshua Winstead y Joules Scott-Key.

- El sonido de Metric ha sido descrito como indie rock, alternativo, con elementos del new wave y el postpunk. Pero la energía de Emily Haines, por cierto, ha convertido a la banda en figura clave de los festivales de música más grandes a nivel internacional.

- Metric ha sido telonera de megabandas como The Rolling Stones, Muse, Arcade Fire, entre otros. Entre los artistas con los que ha colaborado se encuentra el mítico Lou Reed, con quien Emily entabló complicidad creativa y forjó una amistad. Ambos tocaron juntos en 2012 en el Radio City Music Hall.