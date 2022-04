Mateo Sujatovich, más conocido como ‘El Ruso’, nació a inicios de los 90 en Buenos Aires, Argentina, una de las cunas del rock en español. Desde que llegó al mundo, su destino estaba escrito en piedra: convertirse en músico. Es hijo de Leo Sujatovich, tecladista de la legendaria banda Spinetta Jade, del gran Luis Alberto Spinetta, y nieto de ‘Pichona’ Basterra, profesora de piano de Charly García y muchos otros grandes referentes. Rodeado de instrumentos, partituras y una importante herencia musical, su camino no fue otro que seguir con el importante legado del rock argentino, pero con un estilo propio que significa un soplo de aire fresco para el género.

A través de Conociendo Rusia, proyecto que inició en 2018, Mateo busca dejar en claro que en la industria moderna hay un espacio para la música de la vieja escuela. Con tres álbumes y en medio de su primera gira a nivel internacional, todo hace indicar que sus canciones son de esas que llegaron para quedarse. A pocos días de su primer concierto en Perú, Mateo nos habla sobre él, su proyecto y las sensaciones generadas en este camino que empieza.

-¿Cuántas cosas han cambiado desde que inició el proyecto?

Todo es completamente distinto. Hace unos años, Conociendo Rusia nace anunciando su primer show y presentando su primer disco en un lugar para 200 personas. Desde entonces, han pasado muchas cosas. Hace un par de meses hemos hecho cuatro fechas a estadio lleno en el Teatro Gran Rex. El proyecto ha crecido muchísimo, ahora viajamos un montón y la energía es muy diferente.





-El crecimiento de Conociendo Rusia coincidió con dos años de pandemia. ¿Fue complicado adaptarse a esa nueva normalidad?

Las redes sociales ya no son una novedad, es algo que debe darse por sentado. En ese sentido, Conociendo Rusia es un proyecto que, desde el principio, se ha trabajado en las distintas plataformas digitales y en redes. Lo que la pandemia hizo fue reforzar todo eso, ya que era la única forma de estar en contacto con el público. Hicimos varios conciertos vía streaming. Obviamente, no tienen nada que ver con uno en vivo, pero era la posibilidad que se tenía en ese momento.





-Da la impresión de que Conociendo Rusia es una actualización del rock argentino de antes, ¿hay un lugar para la vieja escuela en esta nueva industria musical?

Creo que hay un lugar. Me parece que existe ese lugar y nosotros lo estamos ocupando, somos parte de los proyectos que ocupan ese espacio. Vivir de la música y hacer música nunca ha sido sencillo, pero lo estamos haciendo. Conociendo Rusia es un proyecto que crece mucho y está en un buen momento. Esto es lo que nos toca vivir, no sé cómo serían las cosas en otro momento o cómo es para los demás en otros géneros. Me parece que sí hay un lugar para hacer esto.





-¿Qué diferencias encuentras entre Conociendo Rusia y las bandas de rock argentino de los 80 y 90?

Estamos en 2022 y pasan otras cosas completamente diferentes. Charly García escribía sobre la guerra de las Malvinas y sobre los desaparecidos. Estos proyectos argentinos han pasado por dictaduras y han vivido otros momentos de la historia. Hoy vivimos en un mundo completamente distinto. La época y el momento social que vivimos no es igual, esa es la principal diferencia.





"Creo que hay un lugar. Me parece que existe ese lugar y nosotros lo estamos ocupando, somos parte de los proyectos que ocupan ese espacio". (Foto: Guido Adler)

-¿Cuál fue tu primer contacto con la música?

La música era el idioma de casa. De chico, siempre escuché de procesos musicales y compositivos. Mi viejo tocando el piano, clases de piano con mi abuela y despertarme con el piano de mi hermana. Todos eran pianistas en mi familia. Sin embargo, yo recién empecé a sentirme parte de todo esto ya más de adolescente cuando empecé a tocar la guitarra. Venir de una casa de músicos y tener un padre como el mío fue una influencia y escuela. Aprendí mucho de él, de verlo componer, tocar y de trabajar juntos.





-Tengo entendido que eres muy futbolero, ¿qué coincidencias encuentras entre tu pasión por el fútbol y por la música?

Me gusta mucho el fútbol. Soy hincha de Boca Juniors y muy simpatizante de Atlanta, que es un equipo de la B. El argentino es muy futbolero y en los conciertos es igual, canta y alienta mucho. Es un punto de contacto que tiene el fútbol y la música.





-Repito, muchas canciones de Conociendo Rusia transmiten una sensación de que volvió ese rock argentino de antaño, ¿es uno de los propósitos del proyecto?

No creo que sea un propósito, considero que es algo natural. Creo que la música, hasta este momento, para mí nunca ha tenido un propósito en específico. Me parece que es algo que sucede de forma natural, es un proyecto que evoca a una historia del rock argentino y a una época.





-Precisamente, estas sensaciones orgánicas son las que han servido para dar a conocer a Conociendo Rusia.

Creo que es algo no buscado y lindo. Es hermoso que la música genere cosas así y que tenga esa viralización natural que implica que a la gente le guste y lo comparta de boca en boca. Es bello que la música empiece a sonar naturalmente en las radios y en las casas. Hay algo especial en conocer música por el boca en boca. Creo que Conociendo Rusia es un proyecto que ha crecido de esa manera. En este momento, donde la tendencia musical está en otras cosas, hay algo lindo en esta forma de conocer canciones. Quizá, hoy en día con las plataformas y tal, hay como muchas propuestas y te encajan un poco lo que tienes que escuchar. Pero creo que el boca en boca siempre estará.





-¿Cuál fue el momento en el que Conociendo Rusia dejó de ser solo una propuesta y pasó a ser una realidad?

Me parece que, con la salida del segundo disco, Conociendo Rusia se instala de algún modo como un proyecto con continuidad. Creo que Cabildo y juramento le pone el sello a nuestro estilo y dijo: “Acá estamos y vamos a estar por un buen rato”. Lo que se viene ahora es viajar e ir a muchos lugares.

AUTOFICHA

-“Me llamo Mateo Sujatovich, tengo 31 años y me dicen ‘El Ruso’. Mi apodo viene por mi apellido. Soy argentino, aunque de a pocos me voy convirtiendo en un ciudadano del mundo, de tanto viajar y cantar con gente de todos lados. En Lima tocamos este jueves 21, en Arena Perú (hall), a las 8 p.m.”.

- “Me encanta el fútbol. Soy fanático de la buena comida. Soy muy fan del sushi y me gusta mucho la cocina peruana. Me gusta el cebiche, la causa, el lomo saltado, el ají de gallina, pollo a la brasa, todo lo que cocinan en Perú es increíble. También me gusta cocinar y en pandemia aproveché para hacerlo más seguido”.

- “El nombre de Conociendo Rusia viene de un juego de palabras con mi apodo. Me gusta compartir con amigos y pasar tiempo con mi familia. Soy alguien que siempre está en busca de lo nuevo y de la felicidad”.

