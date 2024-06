Javier Saviola fue uno de esos jugadores que ahora están en extinción. “Del potrero”, dirían en Buenos Aires sobre esa forma de juego aprendida en la calle o precisamente en el Club Fomento Parque Chas, el club de barrio ubicado a cinco kilómetros del estadio Monumental de River donde aún se juega en piso de loza. Eran los años noventa y a Javier ya lo llamaban el ‘Conejito’. No solo por los dientes prominentes que resaltaban en su cara de niño. El apodo venía también por su agilidad para sortear rivales y patadas. En el potrero se aprende a jugar fútbol y a ser valiente.





El ascenso de Saviola fue tan veloz como sus regates. A los 12 años y sin llegar aún al metro cincuenta fue fichado por River, el club de su vida. Cuatro años después, en noviembre de 1998 el ‘Conejo’ daría su gran salto. Debut en primera. Debut y gol. A los 52 minutos del partido Saviolita recibiría un pase para acomodarla con la izquierda y definir con derecha. El sueño del pibe cumplido.

Han pasado poco más de 25 años. Saviola ahora recuerda aquel momento desde un edificio en Lima. Jugó hasta 2016 y pasó por nueve clubes. Todos de élite, incluido el Real Madrid y Barcelona. Precisamente, ahora como parte de la Fundación Barça ha pasado unos días en Loreto apoyando el programa “Inclusión Educativa para la vida” junto a Scotiabank.

-Llevas casi una semana en Perú.

Vinimos para un proyecto hermoso vinculado a la inclusión. Teniendo en cuenta lo que yo puedo transmitirle a los chicos y padres, vamos a lugares donde hay pobreza extrema, en donde la gente necesita ser escuchada. Las historias que encontramos son muy fuertes. Buscamos poner nuestro granito de arena, aportar para que esos niños tengan educación, manejen los valores, puedan estudiar.

-Firmaste muchos autógrafos en Loreto.

Sí, como 4,000 fotos. Para mí fue espectacular, por ejemplo, entrar a un colegio de Iquitos y ver la sonrisa de los chicos cuando les entregaba la foto. Era como su tesoro más preciado.

-Muchos de ellos solo te han visto por YouTube.

Sí. Me tengo que presentar porque mi generación ya pasó de moda (risas).

-¿Cómo se logra ser reconocido más allá de las canchas?

Yo arranco de menor a mayor. Me presento y cuento mi historia de vida también. Empecé profesionalmente con 16 años, muy joven. Entonces también les hago entender que tienen que perseguir sus objetivos, desde muy chicos. Quizás tengan menos herramientas, pero sí se pueden lograr. Les voy contando también cómo llevé mi carrera profesional, haciendo hincapié en la humildad y el respeto. Esas son dos cosas fundamentales que me llevaron a ser como soy.

-Tienes una historia sobre cómo tu padre te ayudó a ser humilde.

Sí, cada vez que metía goles yo me emocionaba y le preguntaba de regreso a casa si los había visto. Si había visto mis golazos. Él me respondía ‘no, no’. Luego otra vez, y también me decía ‘no, no’. Ya luego entendí que sí los veía, pero me decía no para que mantenga mi humildad, para que no se me suban los humos.

-En el fondo sí estaba orgulloso.

Yo sabía que sí los había visto. Yo he vivido una niñez con mucha ternura, me sentí siempre muy arropado. Es por eso que hago hincapié en que los padres tienen que acompañar a sus hijos. No hay nada más lindo que jugar un partido y ver a tus papás en las tribunas.

“River Plate fue mi último club en 2016. Empecé muy joven, a los 16 años, entonces llegué a los 34 un poco más quemado”. (FOTO: JAVIER ZAPATA/PERÚ21)





-A tu padre le prometiste reconstruir la cancha de Parque Chas.

Ahí jugué toda mi infancia. Y el club estaba en peligro de derrumbe. Entonces con mi papá dijimos que, si yo llego a ser alguien, ayudaría al club con la cancha. Yo tenía 10 años. Y ya de grande, en 2008, lo pude realizar. Fue un orgullo muy grande.

-Esos son los logros que valen más que copas, incluso.

Para mí fue una sensación de felicidad. Hay una especie de orgullo cada vez que entro a esa cancha.

-¿Con qué fútbol te quedas, el de antes o el de ahora?

Con el de antes, que era espectacular. Siento que había jugadores con más técnica, que creaban más, que inventaban, que eran del potrero. El fútbol de caño y de pared.

-¿Y ahora?

Los jugadores son más atletas, ¿no? Hay mucha más velocidad, los jugadores van de un lado a otro en cuestión de segundos. Pero aun así yo me quedo con el anterior.

-¿Qué significaba vestir la camiseta argentina?

Es lo más lindo que te puede pasar. Siempre cuando uno llega a jugador profesional lo que quiere es poder tener estos momentos con la selección. Yo estuve desde los 15 años hasta los treinta y tantos…





-Es casi como ganar un trofeo.

Nosotros hacíamos todo por venir a la selección, no podíamos poner nunca en duda nuestra asistencia. Y estaba por encima de nuestros clubes. Todos mis compañeros teníamos el mismo pensamiento. La selección argentina por encima de todo.

-¿Fue una buena decisión retirarse a los 34?

Fue difícil. Es la carrera que siempre tuvimos desde chiquitos. Tener esa adrenalina desde muy corta edad. Pero siempre creí que hay que tomar las decisiones en el momento justo. Físicamente estaba impecable, pero tenía muchas ganas de disfrutar a mis hijos. Entonces ponés todo eso en la balanza. River fue mi último club. Empecé muy joven, a los 16 años, entonces llegué a los 34 un poco más quemado.









AUTOFICHA

- “Soy Javier Saviola. Debuté a los 16 años en primera división con la camiseta de River Plate en un partido contra Gimnasia y Esgrima de La Plata. Jugué también en Barcelona, Real Madrid, Mónaco, Sevilla, Benfica, Málaga, Olympiacos y Hellas Verona. Me retiré en River Plate en 2016″.

- “Estuve hace unos días en Punchana, distrito de Iquitos (Loreto) como parte del proyecto Inclusión Educativa para la vida” de Scotiabank y la Fundación FC Barcelona, en colaboración con World Vision. Ahí pude visitar algunos colegios y dar charlas a los niños”.

- “A Paolo Guerrero hay que tenerle un respeto enorme. Ha sido uno de los grandes delanteros sudamericanos. Después de Argentina me gustaría que Perú termine en lo más alto de la Copa América. Los argentinos y los peruanos tenemos un vínculo muy especial, algo que viene históricamente”.





