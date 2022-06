Para celebrar el cumpleaños 80 de el reconocido músico brasilero Gilberto Gil, Google Arts & Culture lanzó hoy la mayor retrospectiva en línea dedicada a un artista vivo. Bajo el nombre “El ritmo de Gil”, se presenta material único de la carrera musical, política y profesional del artista, al igual que recolecciones de su vida personal a través de historias, videos y cintas digitalizadas además de ilustraciones exclusivas.

Este proyecto sigue la historia de Gil, desde su infancia en Bahía hasta su elección en la Academia Brasileña de Letras en 2022.

Marilia Gil - Google Arts & Culture

“Estoy muy contento de ser uno de los primeros brasileños en obtener este estatus en una institución como Google (...) A través de mi música, mi discurso y mi exposición de ideas, siempre he estado hablando sobre la importancia de este nuevo resultado tecnológico y cultural contemporáneo”, comentó Gil en una conferencia para periodistas.

La plataforma en Google Arts & Culture contará con contenido nunca antes visto del artista, incluido un álbum que creyó haber perdido para siempre. También más de 140 historias, 900 videos y cintas digitalizadas.

Asimismo, tendrá ilustraciones exclusivas de Raiana Britto, una artista de Bahía, cuyo trabajo se ha destacado por reflexionar sobre cuestiones sociales de género y raza.

“Estamos exponiendo la sociedad brasileña en esta gran dimensión a toda la comunidad global, y estamos dando la oportunidad a los jóvenes de estar expuestos a la historia de la política y cultura de mi país, en el símbolo natural de la posmodernidad, la tecnología”, agregó Gil.

¿QUIÉN ES GILBERTO GIL?

Gilberto Gil, el cantante, compositor e ícono cultural brasileño, dijo una vez que “Brasil estaba, está y estará de moda”. Lo mismo podría decirse de él.

Con una carrera de más de 60 años, Gil se convirtió pionero de la música afrobrasileña y de la Tropicalia, un movimiento de ruptura que sacudió la música popular y la cultura brasileña en los 60s.

El músico también fue defensor del medio ambiente y Ministro de Cultura de Brasil, dejando una profunda impresión en la cultura global de su país. Desde los años 80 apoyó movimientos ciudadanos y políticos relacionados con la reivindicación de los derechos de los trabajadores y los afrobrasileños.

Gilberto es uno de los músicos latinoamericanos con mayor trayecto musical del mundo, y ha compartido escenario junto a los artistas más importantes e la historia de la música como Los Beatles, Stevie Wonder, Sting y más.

CINCO COSAS PARA EXPLORAR ‘EL RITMO DE GIL’

Aprendan sobre la vida de Gil a través de sus discos

La discografía de cuenta su propia historia. Mientras escribía canciones, Gil reflexionó sobre muchas de sus experiencias personales junto con los acontecimientos en Brasil y en el mundo entero.

En ‘El ritmo de Gil’, encontrarán una discografía de seis partes, completa con grabaciones, imágenes y comentarios, donde conocerán cómo evolucionó la composición de Gil a lo largo del tiempo, a menudo en respuesta a los acontecimientos de su vida, desde su exilio de Brasil hasta su creciente interés por el trascendentalismo y el mundo natural.

Descubran el “álbum perdido”

Después de que Google Arts & Culture digitalizó el archivo de Gil, hubo un descubrimiento notable. Revuelto entre los diversos archivos estaba un álbum que se asumió perdido durante casi 40 años. Este es el álbum olvidado, un LP que Gil grabó en Nueva York durante dos meses en 1982. Por primera vez, gracias a la catalogación digital llevada a cabo, el disco está disponible para que los oyentes lo disfruten.

Exploren los encuentros internacionales de Gil

Gilberto Gil no es más que internacional. Desde su exilio de Brasil a Londres en 1969, Gil ha estado comprometido con otros artistas, festivales y causas globales. Ya sea ayudando a organizar el festival de Glastonbury y el primer Rock in Rio, colaborando con George Harrison, Stevie Wonder, The Wailers y Elton John, o pasando el rato con el cineasta italiano Frederico Fellini, Gil ha sido durante mucho tiempo una figura global.

La infancia de Gil

En “El ritmo de Gil”, podrán profundizar en la infancia de Gil en detalle. Descubrirán lo importantes que fueron sus padres más adelante en su carrera, desde el interés de su padre en la política hasta la presencia inspiradora y el impulso de su madre. Con fotos y retratos familiares íntimos, esta es una ventana al inicio de la vida de uno de los músicos más influyentes del mundo.

Relájense con las actuaciones en vivo de Gil

‘El ritmo de Gil’ incluye algunas de las actuaciones en vivo más memorables de Gilberto Gil. Su Concierto por la Paz de la ONU de 2003, donde se le unió en el escenario el Secretario General de la ONU, Kofi Annan.

Estos aspectos destacados solo tocan la superficie de lo que se encuentra dentro de ‘El ritmo de Gil’. Desde un catálogo de cartas que recibió, hasta un inventario de sus diferentes “looks” a lo largo de los años y una oportunidad para cantar sus ritmos más famosos a través de un Karaoke digital; ‘El ritmo de Gil’ guarda tesoros para los dedicados fans de Gil o los que acuden a su música por primera vez.

Puedes experimentar el fenómeno musical y cultural que es Gilberto Gil, visitando el proyecto en g.co/gilbertogil y en la aplicación Google Arts & Culture en iOS o Android.

