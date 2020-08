Sencillo y desenfadado, el filósofo Fernando Savater conversó con la prensa peruana desde España, vía Zoom, como parte del calentamiento previo a la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL LIMA), que se inicia mañana. Esta será, por primera vez, en formato virtual. Con sus clásicos lentes gruesos y rodeado de libros, el autor de 73 años analizó la pandemia, la naturaleza y el papel de los seres humanos en este difícil contexto.

Humanidad en contraste

Durante la conversación, Perú21 le preguntó al filósofo: “¿Qué pensar de la humanidad, que en este contexto ha sacado lo peor de ella?”. Con corrupción, acaparamiento, alza de precios de las medicinas y situaciones desalentadoras.

Para Savater, se trata de situaciones que aparecen en las emergencias como la que se vive ahora. Pero no se debe pensar que solo sacan lo peor de las personas; también, cosas buenas, dice el autor de “Ética para Amador” (1991).

“También están las personas que se entregan a los demás, personas que sacrifican su tiempo, e incluso su salud para ayudar a los otros. Las situaciones dramáticas sacan lo peor y lo mejor de los seres humanos, personas que quieren aprovecharse de los demás, salvarse ellos solos y otras que, al contrario, se comportan de una manera ejemplar como la mayoría de los médicos y sanitarios, que han mostrado su auténtica vocación de ayuda a nosotros”, comenta.

¿Y sobre el papel de la humanidad con la naturaleza? Si bien al inicio de la pandemia se hablaba de tener la oportunidad de comenzar de nuevo y se admiraba cómo la naturaleza recuperaba espacios perdidos a costa del cemento de las ciudades; ahora se nota que en esta ‘seminormalidad’, la prioridad sigue siendo humana: trabajar, comer y sobrevivir. ¿Es posible una reconciliación verdadera con la naturaleza?

Ante esta interrogante, respondió que todos somos parte de la naturaleza y hay cosas que nos convienen y cosas que no: “No hay que reconciliarse porque la naturaleza no siempre nos es favorable; todo lo contrario, lo único seguro que sabemos de la naturaleza es que nos va a matar. No tenemos que estar excesivamente agradecidos a la naturaleza porque no nos ha hecho inmortales, sino mortales”.

Lo que sí tenemos que hacer –dice el pensador– es “intentar entender a la naturaleza, saber cómo funciona, cuáles son sus peligros, cómo contrarrestar sus riesgos y los males que se avecinan. No reconciliarnos porque a la naturaleza le importamos un pimiento, no le importamos nada, funciona a pesar de nosotros, no a favor de nosotros”.

Recordó también la gripe asiática que le tocó vivir en 1957, cuando era niño, resaltando que al igual que ahora mucha gente murió, pero que intentaron vivir como siempre y corregir los defectos.

