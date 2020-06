La pandemia los cogió a todos por sorpresa mientras desarrollaban el programa editorial del año. ¿Cómo plantear una estrategia de edición y ventas para los libros sin tener un panorama claro del futuro?

Carlos Vela de la editorial Pesopluma, Melissa Pérez de Estación La Cultura, Ludy Briceño de Los Libros Más Pequeños del Mundo y Gabriela Ibáñez de Polifonía Editora, nos comentan que pasaron del temor e incertidumbre a encontrar nuevos método de comercialización. La digitalización de sus catálogos, ventas por delivery y la implementación del servicio e-commerce en sus páginas web son fundamentales para mantenerse en el mercado. Ahora que el evento cultural comercial más importante del año para los libros será virtual ¿cómo se están preparando?

La Feria Internacional del Libro de Lima cambió de fechas como consecuencia de la pandemia. Esta edición será del 21 de agosto al 6 de setiembre y en formato virtual. (Foto: Facebook / FIL Lima 2019)

Por un catálogo digital

En los últimos años Estación La Cultura se ha caracterizado por lanzamientos innovadores alrededor del ensayo peruano a través de su sello La Siniestra Ensayos. ¿Cómo les llegó la crisis y cómo enfocarán sus novedades de cara a la Fil-Lima 2020: “Al principio no teníamos formatos digitales ni cómo vender nuestros libros más que de la manera física”, nos responde Melissa Pérez, coordinadora editorial. “El segundo mes esperábamos también alguna comunicación de los editores independientes ––porque ante estas crisis es mejor estar agrupados–– y la reacción del Ministerio de Cultura, pero no tuvimos información. Entonces retomamos la comunicación con nuestros autores para continuar con la edición de los libros que teníamos pendientes para la Fil aunque nuestros ingresos y sueldos se vieron totalmente afectados. Cuando empezó a funcionar la venta delivery comenzamos la estrategia de venta de libros físicos”.

Melissa Pérez García, Coordinadora editorial de Estación La Cultura, afirma que tuvieron que implementar su catálogo digital y una estrategia de ventas virtual para recuperarse de las pérdidas por la cuarentena. (Foto: Archivo personal)

Pérez afirma que, por la pandemia, se redujo la cantidad de novedades para este año y, de los libros que están trabajando, el 30 % de sus autores todavía no se decide por el formato digital o impreso, pero sí están interesados en participar en la Fil virtual. “Todo va a depender también de qué nos ofrezca la FIl. Como editorial nos parece atractiva la experiencia digital y esperamos que a los autores también”, recalca Pérez y comenta que ya están trabajando en la digitalización de todo su catálogo. “Estamos apuntando a que las novedades estén listas para el periodo de la feria”, agrega la coordinadora de Estación La Cultura.

El regreso de Luis Hernández

Por otro lado, Carlos vela, socio de Editorial Pesopluma, nos cuenta que avanzada la cuarentena decidieron respetar el plan editorial pero publicar menos títulos: “Algunos van a tener que correr para el siguiente año porque la caja no aguanta, los ingresos que esperábamos para publicar lo planificado no se dieron porque los eventos han sido cancelados y porque la capacidad de compra de los lectores ahora no aguanta todos los libros que podíamos ofrecerles”. Entonces, aceleraron el proceso de digitalización de su catálogo: “Nuestra visión era no dejar de publicar y aprovechar el brazo digital para hacerlo, es así que a inicios de mayo publicamos Famulus, el primer libro de Romina Paredes. Dadas las restricciones de comercialización física lanzamos una preventa”, dice Vela. Además, anuncia la esperada reedición de Una impecable soledad de Luis Hernández, un rescate literario que se publicará en versión premium y económica, cuyo lanzamiento apunta a ser entre julio y agosto coincidiendo con las fechas de la Fil la cual ayudaría a repotenciar la visibilización de su apuesta. “La feria sigue siendo un espacio de promoción más allá del formato en el cual se desarrolle, es un jalavistas para muchos lectores que están pendientes del desarrollo del evento”, dice Vela.

Carlos Vela, socio de Pesopluma, afirma que están digitalizando su catálogo y que sus novedades saldrán entre julio y agosto coincidiendo con la Fil-Lima (Foto: Renzo Salazar)

Entre otras novedad de la editorial están el audiolibro y la reimpresión de Amok de Giacomo Roncagliolo y la reimpresión de Este es mi cuerpo de Lizardo Cruzado que saldrían al mercado también entre julio y agosto.

Producción a detalle

Para los libros elaborados de manera artesanal, como son los de la editorial Los Libros Más Pequeños del Mundo, los efectos han sido diferentes, pues necesitan una mayor cantidad de trabajadores que cubra la demanda y la confección de sus pequeños libros. Su Gerenta comercial, Ludy Briceño, indica que han parado desde el 15 de marzo porque su personal no puede ir a trabajar tras las restricciones por la pandemia: “Para el Día del Libro, la empresa preparaba una colección de Literatura Juvenil pero tuvo que parar y ahora, la producción que se logró avanzar se lanzará en la Fil”. Eran diecinueve títulos, entre ellos Heidi, Rebelión en la granja y Corazón, estos tres últimos con seguridad serán sus novedades para la feria. “Ya estamos tramitando el protocolo para la reactivación y empezar a laborar, también estamos esperando el bono del gobierno para poder invertir en e-commerce”, nos comenta Briceño consciente de la importancia de las ventas online: “Hemos realizado pequeñas venta y envíos por DHL pues cumplen el protocolo. También hemos movido mucho más nuestras redes sociales y ha funcionado para tener pedidos online. Pero igual es limitado”.

Ludy Briceño, Gerenta comercial de Los Libros Más Pequeños del Mundo, anuncia que para la Fil-Lima tendrá como novedades Corazón, Rebelión en la granja y Heidi. (Foto: Archivo personal)

Para el público infantil

Acostumbrados a sus novedades infantiles y actividades musicales para la Fil, Gabriela Ibáñez, Directora de Polifonía Editora, nos adelanta que en esta edición virtual sus propuestas no dejarán de disfrutarse. Cuenta que al inicio de la pandemia estaba realizando el proceso de importaciones de libros, pero tuvo que parar. Recientemente, pudo retomar estas importaciones que se podrán adquirir durante la Fil: “Vamos a participar con actividades y novedades de las editoriales independientes que distribuimos y que estamos trayendo del extranjero. Nosotros sacaremos un par de novedades”, dice Ibáñez. Ella, además, se encuentra asombrada por los resultados de sus ventas online, principalmente, a través de su página web: “Con la pandemia vimos necesario estar en diferentes canales digitales además de nuestra página web que es lo que más nos ha funcionado. Felizmente, a los largo de estos años, la gente que nos conoce ––principalmente de las ferias del libro–– saben de la calidad de nuestros libros y de los que distribuimos”. Actualmente, a través de un courier seguro hace envíos a todo Lima y provincias cubriendo distritos donde lamentablemente no hay ferias ni librerías como San Juan de Lurigancho, Los Olivos o San Martín de Porres.

Gabriela Ibáñez, directora de Polifonía Editora. Este año la editorial cumple 10 años produciendo libros especializados para el público infantil.

A menos de dos meses de la Fil, estas cuatro experiencias nos dan una idea de cómo se viene afrontando la crisis y los objetivos de algunas editoriales independientes para vivir esta tradicional fiesta del libro, ahora virtual.

