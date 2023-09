Nació en Santiago de Chile, pero ha vivido también en Madrid y Bogotá. Eso le ha permitido conocer otras realidades de la región. Llegó al Perú hace más de 4 años, lapso en el que ha cubierto algunas de las noticias más increíbles del país, como el cierre del Congreso, la vacancia de un presidente, la renuncia de otro, el encarcelamiento de varios exmandatarios, el golpe de Estado de Pedro Castillo y una pandemia.

¿Cómo empezó su carrera en la televisión?

Empecé mi carrera en Santiago de Chile, en el canal Telmex, el año 2007. Estuve dos años. Fui la presentadora de un programa de TV que era un espacio tipo magazine. Había mucha interacción con redes sociales. También me encargué de las entrevistas, la redacción de las notas y la edición de contenidos, en especial de videos.

¿Cuál fue el siguiente paso?

Volví a Telmex en 2011, luego de ser durante dos años la jefa de marketing y ventas en DYT Sistems, también en Santiago. Cambiamos toda la imagen corporativa de la compañía. Luego me fui a estudiar a España. Hice un máster en Periodismo Audiovisual en el CES, la Escuela Superior de Imagen y Sonido. Y trabajé un tiempo en un canal de Madrid.

También estuvo en Colombia…

Así es, trabajé en Colombia un tiempo, en televisión y radio. Redactaba y locutaba mis notas para la radio en Bogotá en las mañanas. Había muchas notas internacionales y deportivas. También hice notas deportivas en Claro Sports Colombia. Pero sobre todo estuve en Canal 1, adonde entré en 2017. Conduje 90 Segundos, un noticiero informativo, y también Primera Hora, un matutino.

No tiene dejo chileno. Tampoco colombiano.

Sí, eso me ayudó mucho, tengo un acento neutral. Y bueno llegué a Perú en mayo de 2019. Llevo ya cuatro años y medio, más o menos.

¿Cuál es el balance de su paso por el Perú?

Me advirtieron del antichilenismo, pero no lo he sentido para nada. La gente ha sido muy amable conmigo, muy cálida y cariñosa. Ambos países tienen mucho en común y están pasando por gobiernos que prometieron muchos cambios pero que han terminado decepcionando a sus votantes. He conocido gente increíble y he podido desarrollarme en mi trabajo. He sido reportera y coconductora del programa ‘¿De qué estamos hablando?’. Y ahora, presentadora de 24 horas sábado y de 24 horas mediodía.

¿Ha sentido el poder de un medio de comunicación?

Claro, sobre todo para hacer el bien y ser un agente de cambio. La gente en la calle te pide ayuda, hacen cola afuera del canal. Hay muchas necesidades e injusticias y las personas acuden a los medios para que sus problemas sean resueltos. Porque también hay mucha desidia e inacción. Me conmueve ver la ayuda social, porque las personas a veces tienen muchas carencias. Y desde los medios podemos ayudar a denunciar, a informar y a advertir a veces sobre estas injusticias.

Desde que llegó al Perú, en solo cuatro años, el Perú ha vivido un golpe de Estado, un cierre del Congreso, una pandemia, el encarcelamiento de varios expresidentes, la renuncia de uno y la vacancia de otro.

Para mí, el Perú es una máquina de hacer noticias y generar titulares. En la primera Toma de Lima ya estaba en la conducción de 24 horas mediodía, cubriendo los bloqueos de carreteras y la toma de aeropuertos gracias al equipo que estaba en todo el país. La información cambiaba cada segundo y había que tener cuidado con lo que se compartía con los televidentes. La quema de algunas entidades del Estado, los intentos de toma de aeropuertos, los fallecidos... Momentos complicados.

¿Qué anécdotas tiene de su cobertura noticiosa reciente?

La coyuntura siempre nos sorprende a los periodistas. Cuando Pedro Castillo dio el golpe de Estado, tuve que volar, me puse los zapatos y salí de maquillaje volando, porque fue casi al mediodía. ¿Cómo narrar un golpe de Estado de manera profesional y de manera que la ciudadanía pueda informarse de manera correcta? Fue uno de los momentos más desafiantes y enriquecedores para mí como periodista. El 28 de julio de 2022, cuando aún estaba Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, los manifestantes nos tiraban monedas y piedras, nos agredían y atacaban siempre. Habíamos llegado desde las 4 de la mañana. Habían sido alentados por personas que nunca entendieron el rol de la prensa, que es informar. También recuerdo que durante los dos años de pandemia tuvimos que informar sin parar... era todo incertidumbre. Me siento afortunada de cubrir sucesos históricos, no solo para el Perú sino para el mundo. Han sido momentos gratificantes y desafiantes, incido en esa palabra porque eran tiempos importantes. Además, no olvido que la entonces ministra de Salud, Pilar Mazzetti, nos dijo que se iba a vacunar al final, porque el capitán es el último en abandonar el barco. Yo estaba en Palacio esa vez y le hice la pregunta. Y, bueno, al final se supo la verdad.

¿Cómo se ve el Perú desde afuera?

Sé que he llegado en una época complicada para el país. Y para la región, sobre todo a partir de la pandemia. Pero veo que, pese a las dificultades, el peruano es luchador y guerrero. Mi corazón ya es peruano. Me siento feliz aquí. Y me siento encantada de poder compartir mi trabajo periodístico en un país que tiene tanto potencial. Le auguro al Perú un crecimiento muy importante. Me gustaría establecerme acá, crecer como periodista y quizás hacer una vida acá.

AUTOFICHA

• Es soltera y no tiene hijos. Ha sido modelo, periodista, conductora, jefa de marketing y ventas y un largo etcétera. Además desde el 2013 tuvo un blog de viajes. Sus libros favoritos son ‘Un burka por amor’, ‘Como agua para chocolate’ y ‘El alquimista’. Su película favorita es ‘Lo que el viento se llevó’.

• Ha trabajado en los canales Telmex (Chile), Claro Sports Colombia y Canal 1 (Colombia), y Panamericana TV. Fue conductora de los noticieros 90 Segundos y Primera Hora (Colombia), y 24 Horas mediodía y 24 Horas Sábado (Perú).

• El 16 de setiembre participó junto a otros 10 mil chilenos en la ‘Fiesta de la Chilenidad 2023′ en el Parque de las Aguas del centro de Lima. Un evento que congregó a migrantes, turistas y empresarios de los rubros vitivinícolas, gastronómicos, artísticos y culturales.